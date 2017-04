Butrón explicó por qué atajó el penal: "Pacheco me ayudó, yo me iba a tirar para el otro lado"

Leao Butrón fue escogido la figura del partido entre Alianza Lima e Independiente por la Copa Sudamericana luego de atajar de todo en la cancha del estadio Libertadores de América de Buenos Aires. El portero íntimo incluso le tapó un penal a Emmanuel Gigliotti en el primer tiempo, aunque en conferencia de prensa reveló que no todo fue mérito suyo.

"El penal es de Germán Pacheco. Yo me iba a tirar a la derecha. Pacheco se me acerca y me pide por favor que me tire a la izquierda. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí", comentó Butrón.

El portero de Alianza Lima siguió explicando: "Es así, tengo que agradecerle. Para eso están los compañeros, para decirnos cosas que a veces se nos escapan. Me contó que una vez Gigliotti falló un penal contra Boca o no sé. El penal es un poquito de suerte, pero la suerte la tuve de tener a Pacheco de compañero".

Alianza Lima

Sobre el partido de vuelta ante Independiente, Leao Butrón comentó: "El empate tiene su mérito porque nos llevamos un punto, pero en Lima tenemos que asegurar la llave".