Copa Sudamericana: el exjugador de UTC que se enfrentará a Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos hará su debut en un torneo internacional este martes y tendrá la dura tarea de dejar el nombre del país en alto en su visita a tierras charrúas. Su en la Copa Sudamericana rival será Boston River, equipo que tiene entre sus filas tiene a un jugador que hace unas temporadas militó en el fútbol peruano.

Se trata de Mauro Vila, volante uruguayo que por la temporada (2013-2014) llegó al UTC de Cajamarca, donde jugó 68 partidos y anotó 7 goles. Inclusive disputó la Copa Sudamericana frente a Deportivo Cali quedando eliminado en primera fase con el elenco peruano.

► Municipal perdió 1-0 ante Comerciantes Unidos por la quinta fecha del Torneo de Verano

Depor se contactó con el jugador para hablar sobre su paso por UTC y el duelo ante Comerciantes Unidos.

La Sudamericana

Mauro Vila señaló que ambos equipos vivirán su primera experiencia en una Copa Sudamericana, pero no por eso Boston River desperdiciará la condición de local en el duelo de este martes. Su equipo saldrá con todo en busca de los tres puntos frente al elenco peruano.



"Nosotros contamos con un plantel experimentado que intentará llegar lo más lejos posible en esta Copa Sudamericana. Estos son partidos de 180 minutos donde no vale confiarse, no estamos en condiciones de menospreciar al rival", dijo.

Mauro Vila defendiendo a UTC frente a Deportivo Cali por Copa Sudamericana. Mauro Vila defendiendo a UTC frente a Deportivo Cali por Copa Sudamericana.

Así recuerda su pasó por UTC

​"Lo que extraño de Perú, es la continuidad, los dos años que estuve jugué muchos partidos y eso generó que tuviera un buen nivel en lo deportivo. Lamentablemente no seguí, pero igual tengo muy buenos recuerdos pues estoy agradecido con las personas que confiaron en mi", le dijo a Depor Mauro Vila.



"Hubieron muchos problemas en el segundo año, falta de pagos. A veces no entrenábamos y eso generaba que no se consiguieran los resultados", añadió.

Boston River en el torneo uruguayo

Boston River, en el presente torneo uruguayo, se ubica en el octavo lugar con 5 puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota en casa la última fecha por 1-0 frente a Racing de Montevideo. Los líderes son: Cerro y Defensor Sporting con 10 puntos.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Pablo Bengoechea tras empate con Sport Huancayo: "Para mí, Alianza Lima defendió bien"

Pablo Bengoechea.

LEE TAMBIÉN