Copa Sudamericana: así llega Comerciantes Unidos a su debut copero

En una oportunidad, Cienciano hizo vibrar a los peruanos con la obtención de la Copa Sudamericana 2003. Ahora, otro club de provincia, como Comerciantes Unidos, busca reeditar lo hecho por el cuadro del fallecido Freddy Ternero, que no paró hasta levantar la Recopa Sudamericana.



Comerciantes Unidos, que ascendió a la máxima categoría en el 2015, está a puertas de debutar en la Copa Sudamericana contra Boston River, que lucha contra su historia para ganar protagonismo en el torneo uruguayo. Pero, ¿cuál es la situación actual del conjunto cutervino? ¿Cómo llega a su debut copero? Aquí te lo contamos.



Desde que inicio el 2017, Comerciantes Unidos no ha podido ganar. Ha jugado 4 partidos y perdió en 3 ocasiones. Las ‘Águilas’ apenas han sumado un punto en el Torneo de Verano. De hecho, su situación es mala en cuanto a números, si también observamos que es un equipo vulnerable en defensa y en ataque: anotó 3 goles en 4 partidos y recibió 7.



En el aspecto anímico, Comerciantes Unidos debutará en la Copa Sudamericana con la destitución del técnico Jorge Aravena, quien denunció maltrato laboral y amenazas por personas de Cajamarca.



"No renuncié; el presidente del club, Aníbal Pedraza, me despidió hacer un par de días por la derrota ante Alianza Lima. Nos han rescindido el contrato de manera inesperada y estamos varados en Cutervo. El equipo ha viajado a Lima y yo sigo acá. "Me dicen que me vaya de Cutervo, que hemos venido a estafar y que nos van a mandar a las rondas campesinas; estamos asustados.”, dijo Jorge Aravena a Cronistas del Deporte.

