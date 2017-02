Comerciantes Unidos visitará al Boston River de Uruguay y así se dará inicio a la participación peruana en una nueva Copa Sudamericana. Sport Huancayo, Juan Aurich y Alianza Lima se le unirán en los próximos días, con el objetivo de hacer una buena campaña y avanzar lo máximo posible en el torneo.



Un torneo que inició para los equipos peruanos el 4 de setiembre de 2002. Hace 15 años, Alianza Lima y Universitario disputaban en el Estadio Nacional el primer encuentro de clubes de nuestro país en este torneo. Fue triunfo blanquiazul por 1 a 0 con gol del uruguayo Nelson Olveira, todavía recordado gratamente por el hincha grone.

ab Nelson Olveira, ante la U, anotó el primer gol de un club peruano en Copa Sudamericana.

Fue clasificación de Alianza que en cuartos de final, sería eliminado por el Nacional de Uruguay. La gloria para los clubes de nuestro país llegaría un año más tarde.



LOS GRANDES RECUERDOS



Cienciano, nuestro primer y único campeón



Se han escrito miles de historias alrededor del equipo cusqueño. Eliminar a la Universidad Católica, Santos de Brasil y Atlético Nacional no fue fácil. La leyenda del cuadro ‘rojo’ terminó con un triunfo sobre River Plate en Arequipa. Lugo convertía en aquella ocasión, sin embargo, fue Germán Carty el goleador del equipo. El ‘Avestruz’ es el máximo goleador de un equipo peruano en la Sudamericana (6 goles en la temporada 2003 y 2 en el 2004). Le siguen Johan Fano con seis goles y Raúl Ruidíaz con Marcio Valverde, ambos con cinco tantos.



Cienciano campeón de la Copa Sudamericana 2003

Cienciano, a su vez, consiguió la mayor goleada de un cuadro peruano en la historia del torneo, ocurrió en el 2004, cuando venció por un contundente 6 a 1 al Carabobo de Venezuela por la primera fase de la Sudamericana.

3 Un año después de su título, Cienciano venció por 6 a 1 al Carabobo de Venezuela.

Los ‘Poetas’ y la última buena campaña peruana en el torneo



Cosas del fútbol. Mientras hoy se refuerza pensando en hacer una buena campaña en segunda división, hace tres años los jugadores del César Vallejo estuvieron cerca de avanzar a las semifinales del torneo. Y para ello, debió dejar atrás a tres rivales, dos de ellos que sobre el papel eran favoritos. Millonarios y Universitario de Sucre fueron vencidos por el cuadro ‘Poeta’, quienes en octavos de final, y con una gran actuación del portero Libman, eliminaron al Bahía de Brasil. Finalmente, Atlético Nacional eliminaba al cuadro peruano en cuartos.



a César Vallejo eliminó a Bahía de Brasil y pudo jugar los cuartos de final de la Sudamericana.

Una 'U' a punto de llegar a semifinales



Universitario de Deportes vivió uno de sus episodios más tristes en un torneo internacional en el 2011. Tras dejar atrás al Deportivo Anzoátegui y al Godoy Cruz de Argentina, la tocó enfrentar al Vasco da Gama de Brasil. Los cremas vencieron 2 a 0 en Lima y, de visitante, ganaba 2 a 1 hasta los 47 minutos. Las semifinales estaban cerca, sin embargo, errores individuales y, tal vez, el miedo a conseguir un triunfo insólito, perjudicó a los merengues, quienes finalmente cayeron por 5 a 2. Una derrota que a los hinchas crema aún les cuesta olvidar. No obstante, marcó la mejor campaña de la 'U' en Copa Sudamericana.



3 De forma increíble, Universitario cayó ante Vasco en Brasil por 5 a 2 y quedó eliminado en cuartos de final.

LOS MOMENTOS PARA OLVIDAR



Esas campañas que nadie quiere recordar



Los equipos peruanos han jugado 120 partidos en la historia del torneo, 10 de estos entre sí. De los 110 restantes ante clubes de otros países, se ha ganado en 30 ocasiones, empatado 21 veces y perdido en 59 oportunidades. De estas 59 derrotas, 20 fueron con una goleada en contra.



En tres oportunidades, ninguno de nuestros equipos pudo pasar la primera ronda: ocurrió en 2007, 2012 y 2013. Un dato que guarda relación con las 18 oportunidades en la que los equipos peruanos se despidieron apenas iniciado el torneo.



Goleadas que esperamos no repetir



En 2010 sucedió la mayor goleada en la corta historia de la Copa Sudamericana. Lamentablemente, en este récord aparece un equipo peruano. Se trata del Sport Huancayo, que en su visita al Defensor Sporting de Uruguay, cayó por un humillante y contundente 9 a 0.



6 La peor goleada en la historia de la Sudamericana la sufrió Sport Huancayo, que cayó 9 a 0 ante Defensor Sporting.

Otras goleadas sufridas por nuestros clubes culminaron con un marcador final de 5 a 0: Universidad Católica vs. Alianza Atlético en 2005, Emelec vs. San Martín en 2010 y Junior vs. Melgar en 2015, todas estas con los peruanos en condición de visitante. Algo peor le fue al Deportivo Municipal, que el año pasado, en condición de local, cayó también por 5 a 0 ante el Atlético Nacional de Colombia.

8 El año pasado, Municipal fue eliminado por el Atlético Nacional, que lo derrotó de local por 5 a 0.

Las malas rachas en el torneo



Otro dato que uno preferiría olvidar, tiene que ver con los únicos tres equipos peruanos que nunca consiguieron lograron marcar en el torneo: Deportivo Municipal, UTC (una sola participación) y Ayacucho FC, este último no pudo gritar gol en las tres veces que participó en el torneo.



En cuanto a las peores rachas de nuestros equipos en este torneo, esta tiene que ver con los 13 encuentros disputados entre 2011 y 2013, en donde los cuadros de nuestro país no pudo conocer la victoria, acumulando tres empates y 10 derrotas.



Y OTROS DATOS CURIOSOS...



En donde si nos fue bien, es en los penales. En cuatro oportunidades, se realizó la definición desde los doce pasos ante equipos extranjeros. Ganó Alianza, la U y Vallejo. Solamente Bolognesi de Tacna cayó derrotado en el año 2007.



Y si hablamos de penales, debemos recordar a ‘Chiquito’ Flores, quien falló su remate en la definición donde los cremas cayeron 4-1 ante el Alianza Atlético.



A Alianza Atlético venció a Universitario por penales en el 2005. El portero Juan Flores fallaría un penal.

Por su brillante participación en el 2003, muchos piensan que el Cienciano es el club que más participaciones tiene en el torneo, sin embargo, es Universitario, quien ha jugado en más ediciones. Los merengues disputaron los torneos en el 2002, 2005, 2008, 2011, 2015 y 2016.



Sin embargo, es en el Garcilaso de la Vega del Cusco, en donde más encuentros se ha jugado por Copa Sudamericana, en cuanto a equipos peruanos se refiere. En 10 ocasiones, tanto Cienciano como Garcilaso han disputado sus partidos en este estadio. Quizás el partido más recordado, fue el triunfo y clasificación del Cienciano ante Santos por los cuartos de final del torneo en el 2003.



a Freddy Ternero fue el técnico que más veces dirigió a un equipo peruano en Copa Sudamericana.

Finalmente, queda en el recuerdo el técnico campeón Freddy Ternero. El estratega, quien falleció en el año 2015, fue el peruano que más partidos dirigió, con un total de 14 encuentros. Lo secunda Franco Navarro, quien dirigió en 13 oportunidades.