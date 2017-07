Patriotas vs. Corinthians: todavía herido por el inesperado apuro de la ida, el poderoso ‘Timao’ pretende arrebatarle este miércoles al Patriotas el pase a octavos de la Copa Sudamericana, después de que los modestos colombianos cuestionaran su dominio con el empate de hace un mes.



Nadie esperaba ver sufrir tanto a los reyes de la liga brasileña en Tanja (1-1), pero este joven cuadro de apenas 14 años a punto estuvo de doblegar al gigante. Si no hubiera sido por el tanto de Balbuena en el 92, el 'Timao' habría caído, dejándose en Boyacá otro valioso botín: su carrera hacia el récord de imbatibilidad.



Horarios en el mundo Hora País Perú 7:45 p.m. España 2:45 a.m. Colombia 7:45 p.m. Ecuador 7:45 p.m. México 7:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. Chile 9:45 p.m. Nueva York (E.E.U.U.) 6:45 p.m. California (E.E.U.U.) 9:45 p.m.

Salvados por los pelos, los de Fabio Carille no volvieron a fallar y llegan a la vuelta todavía más líderes en Brasil, sin conocer la derrota desde hace 30 partidos y lanzados en su mayor período sin perder de los últimos 60 años.



Según los datos del sitio GloboEsporte, esta es la tercera mejor serie de imbatibilidad de la historia del centenario club paulista.



Se está sacando así la espina el Corinthians de la anodina temporada pasada, cuando huérfano tras la salida de Tite a la selección brasileña, acabó séptimo en liga y sin pasaporte para la Copa Libertadores.



Con los números en la mano - y la última derrota a más de cuatro meses-, una de las obsesiones de Carille ahora es frenar la euforia que se ha apoderado del entorno del 'Timao' antes de que sea demasiado tarde.



"Si planeamos mucho, hablamos de títulos, de cuántos puntos faltan, nos volveremos locos. Ahora el foco está sólo en Patriotas", afirmó el técnico tras la victoria del domingo ante el Fluminense (1-0).



No alcanzar, sin embargo, la final de la Sudamericana sería un fracaso para este Corinthians indomable, por lo que saldrá con todo ante el Patriotas, y con el susto de la ida muy presente.



"Este es un campeonato en el que el Corinthians debe entrar para ganar. Tenemos plantel para poder jugar dos competiciones (...) No vamos a renunciar a ninguna", aseguró el delantero Jo.



El cansancio de mitad de temporada ha hecho mella, no obstante, en el banco de Carille, que no podrá contar con los lesionados Jadson y Pablo, mientras que el paraguayo Romero es duda tras sufrir molestias el domingo.



El atacante Clayson, de su lado, quedará fuera por haber participado ya en esta Copa Sudamericana con el Ponte Preta, su anterior club.



Corinthians vs. Patriotas: alineaciones probables



Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Gabriel, Clayton, Pedrinho; Jo. DT: Fabio Carille.



Patriotas: Álvaro Villete; Murillo, Arboleda, Cabezas, Carreño; Robayo, Vásquez, Rito, Angulo, Gómez; Edis Ibargüen. DT: Diego Corredor.