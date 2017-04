Percy Rojas tiene la autoridad para hablar sobre Independiente de Avellaneda, pues con dicho club argentino ganó la Copa Libertadores de 1975. El 'Trucha' consideró que el actual plantel rojo no se asemeja al de sus mejores años, por lo que Alianza Lima tiene opciones de ganar este martes.

"Existe mucha distancia por la calidad de jugadores que tenía. Este equipo no tiene un Bochini, no tiene un Bertoni, un Pavoni, que con un tiro libre te podía definir un partido", indicó a Depor. Sin embargo, el exjugador agregó que los blanquiazules no deben confiarse por ese motivo.

Alianza Lima: el error de su nombre en las entradas ante Independiente

"Si bien es cierto Independiente no tiene el poderío de anteriores equipos, principalmente de la década de los 80 y 90 en que era conocido como el 'Rey de Copas' guarda un tipo de exigencia de sus hinchas en tener que recuperar esa presencia que tuvo en la Libertadores, ahora en la Sudamericana", sostuvo Percy Rojas.

El 'Trucha' manifestó que Alianza Lima se encuentra en capacidad de dar el primer golpe en la 'Suda'. Cree que será la oportunidad para que sus jóvenes valores, como Aldair Fuentes y Kevin Quevedo, repitan sus buenas actuaciones del torneo local.

"Creo que esa es la alternativa para ir a pelear en Argentina. Para ellos (Fuentes y Quevedo) puede ser un trampolín para ir a ligas más competitivas que la peruana", finalizó Rojas, quien más allá de su cariño a Independiente, quiere otro triunfo peruano el martes.

TE PUEDE INTERESAR

Alianza partió rumbo a Argentina: "No todos tienen una hinchada que respalda en todos lados"