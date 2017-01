Hace 6 años, el chileno Cristián Álvarez llegó a Universitario de Deportes y formó parte del equipo crema junto a Martín Morel, Pablo Vitti y Johan Fano, entre otros. Ahora regresa a Perú para jugar una serie de amistosos con la Universidad Católica ante Sporting Cristal y la ‘U’.



Cristián Álvarez jugó 14 partidos en Universitario de Deportes y anotó un gol ante Sport Boys, en una victoria agónica por 2-1. Cuando se encontraba en su mejor momento, el experimentado lateral chileno rescindió su contrato por problemas familiares y los terribles atrasos salariales que sufrían en Ate.



Esta temporada, Universitario de Deportes rompió el mercado con grandes fichajes: Juan Vargas, Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, y los extranjeros Luis Tejada y Arquímedes Figuera. Los jales hacen soñar al hincha, como pasó con el conjunto dirigido por 'Chemo' del Solar en 2011.



Depor se contactó con Cristián Álvarez, quien al recibir nuestra llamada se encontraba alistando sus maletas para volver a Lima luego de seis años.

¿Qué sensación te produce regresar al Perú y enfrentar a Sporting Cristal y Universitario de Deportes?

Me pone contento. A Perú no he vuelto desde que me regresé a Chile. La verdad es que tengo buenos recuerdos de los compañeros. Estoy un poco ansioso de volver y pisar nuevamente el Monumental.



¿Qué recuerdas de tu paso por la 'U'?

Recuerdo que teníamos un buen plantel y un buen técnico como Chemo del Solar. La hinchada de la 'U' es muy grande. Cada partido dejaban la garganta demostrando de esa manera su cariño a la institución. Eso fue algo que me impresionó. Ahora espero encontrarme con un club mucho más fuerte, más maduro, y ojalá se hayan ido los problemas económicos



Luego de seis años, la 'U' vuelve a revolucionar el mercado...

Es fácil revolucionar un mercado con palabras bonitas y trayendo buenos jugadores, pero después te encuentras con otra realidad, tal como me ocurrió a mí. Mas allá de la mentira de los dirigentes, me quedó con las cosas positivas de mi etapa en Universitario. Son más fuertes los bonitos recuerdos que los momentos malos que me tocó vivir en Perú. Si las cosas están ordenadas, con esa clase de jugadores la 'U' no tendría por qué andar mal, pero si empiezan con mentiras, no hay equipo que aguante, es muy difícil que el jugador soporte esta situación.



¿Cuál fue el peor momento que viviste en la 'U'?

El peor momento fue que tuvimos 10 días sin concentrar, viajábamos el mismo día que tocaba jugar. Esas cosas no son situaciones óptimas para un club profesional. Los dirigentes se tienen que profesionalizar y que sus faltas de cumplimiento en los pagos a los jugadores sean sancionadas para que así no sea fácil engañar a los futbolistas.

¿Cómo esperas que te reciba la 'Trinchera Norte' el sábado?

Estuve poco tiempo. Ojalá me reciban bien, sería muy lindo que me reconocieran lo que hice en Universitario de Deportes. Me hubiese encantado quedarme 2 o 3 años vistiendo esa camiseta, ganar títulos, jugar Copa Libertadores, hubiese sido un sueño, pero lamentablemente eso no sucedió.



Nunca se dio la posibilidad que regreses a la 'U'

La verdad que no. Lo que pasa que acá en Universidad Católica soy un jugador importante, capitán del equipo, ya estoy grande, pues me falta poco para el retiro, era difícil que vuelva a Lima.



Te volverás a encontrar con 'Chemo del Solar', técnico de Sporting Cristal. ¿Qué concepto tienes de él?

Me parece bien que haya vuelto a la dirección técnica. Es un buen técnico, sabe mucho de fútbol. Es una persona clara, honrada, muy educada y es un entrenador que le hace muy bien al fútbol peruano.



¿Algún anécdota con 'Chemo' Del Solar?

Un hecho curioso fue que un día previo a disputar el clásico con Alianza Lima, todo el equipo fue a almorzar a su casa. Ese momento fue lindo. Nos sirvió para ser un equipo más unido pese a todos los problemas económicos y dirigenciales que habían por aquel entonces.



¿Consideras que con el plantel que armó la 'U' puede ser la sorpresa de la Copa Libertadores?

La Libertadores es un conjunto de cosas: primero es la fuerza que pueden tener los jugadores, luego tiene que ver la fortaleza mental que pueda tener el jugador. Todo va acompañado de la garantía que te puedan dar los dirigentes y muchos otros factores. Igual la 'U' por ser un equipo grande está obligado a avanzar lo que más pueda en esta nueva edición de Copa, por el bien de los hinchas esperemos que lo logre.



