En la temporada 2002, Cristian Jeandet llegó al Callao para hacerse un nombre en el fútbol peruano. Poseía una muy buena técnica y era un delantero oportunista, siempre atento al error del rival. Usaba la '9', en los dos periodos con Sport Boys anotó 16 goles en total y se robó el cariño del pueblo 'Chalaco'.

A sus 42 años el exdelantero del Sport Boys habló con Depor sobre lo que significó haber vestido la camiseta 'rosada' y de su próxima visita a nuestro país para el aniversario del club. Además, dijo que será un honor reencontrarse con Jorge Sampaoli luego de mucho tiempo.

El pueblo ‘chalaco’ te tiene un cariño especial, ¿Qué nos puedes decir al respecto?

Es mutuo el cariño. Tengo solo palabras de agradecimiento para toda la gente rosada por todo el sentimiento que me mostraron cuando vestí esa linda camiseta.



Ahora estarás con ellos este jueves 27 de julio. ¿Cómo te sientes por eso?

Si Dios quiere estaré ahí. Me contactó Johan Vásquez y estoy feliz de poder volver. Es un honor para mí estar en la historia de Sport Boys.



¿Cómo esperas qué será ese reencuentro con el hincha del Sport Boys?

Voy a estar agradecido toda la vida a Sport Boys, a su gente, a todos, porque siempre me tienen presente. Siempre le comenté a mis amigos en las redes sociales que una parte de mi corazón se quedó en el Callao, porque pasamos momentos increíbles. El 2003, de la mano de Jorge Sampaoli se formó un grupo extraordinario.



Cristian Jeandet Cristian Jeandet celebrando con Jorge Sampaoli en Mayo de 2003. (USI)

¿Qué recuerdos tienes junto a Jorge Sampaoli?

Estoy orgulloso de haber sido dirigido por Jorge Sampaoli. Se merece dirigir la Selección Argentina porque se lo ganó con trabajo. Nosotros bajo su mando ese año tuvimos un torneo junto al profesor Martín Bressan. Partidos que quedaron en la historia como esas victorias ante Sporting Cristal y Universitario de Deportes. En ambos partidos dimos vuelta al marcador.

Será gratificante verlo después de tiempo

Exacto, será algo extraordinario. Lo veré después de 12 o 13 años más o menos. Jorge Sampaoli, es un técnico apasionado por el fútbol, muy obsesivo del trabajo.

¿Qué sensación te produce ver a Sport Boys en Segunda División?

​Por lo que me he contactado Johan Vásquez, tienen un proyecto ambicioso. El club es grande y necesita volver a la Primera División. Su gente lo hace ser grande y esta administración viene haciendo bien las cosas. Ojalá este año, pueda volver al lugar en el que siempre debe estar.

Cristian Jeandet Cristian Jeandet junto a Jean Ferrari, Víctor Rossel y Gustavo Vasallo. (USI)

¿Con qué gol te quedas de los qué anotaste con la camiseta de Sport Boys?

Los recuerdos casi todos. Mis primeros tres goles con la camiseta del Sport Boys fueron en un amistoso frente a Unión Huaral. Después me marcó el que anoté frente a Sporting Cristal en el Callao que sirvió para voltear el partido. Luego recuerdo mucho el gol que anoté a Universitario, fue el 3-3 en el Nacional. Ese día, recuerdo que caíamos 3-1 y veía que nuestra gente se iba. Faltaba poco para que acabe el partido y lo dimos vuelta con gol del 'Cabezón' Carmona.



¿Cómo te imaginas qué será la fiesta del jueves 27 por el aniversario de Sport Boys?

​Es obvio que el estadio estará lleno porque la gente del Sport Boys siempre se hace presente. Es incondicional. De mi parte yo estoy feliz de reencontrarme con toda la gente para dar una mano al equipo. El Callao será una fiesta ese día.

¿Te hubiese gustado quedarte más tiempo en Sport Boys?

Claro que sí. El problema fue económicos. Yo estuve en dos periodos. Primero seis meses y me regrese a Argentina para volver al año siguiente cuando dirigía Franco Navarro. Lamentablemente me tuve que regresar por unos problemas familiares. Me hubiese gustado regresar pero no se dio. Ahora ya no corro como antes pero será grandioso volver a vestir la camiseta rosada.



