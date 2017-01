El fútbol peruano es desordenado desde sus orígenes. No estamos descubriendo la pólvora al decirlo. Más allá de eso, un 29 de enero de 2004 presentó uno de sus episodios más increíbles: se dio inicio a un cuadrangular (1) de tan solo tres equipos. ¿Cómo se llegó a esta situación?

El caos por la huelga



A falta de cinco jornadas para el final del Descentralizado 2003, el torneo local fue suspendido por resolución de la Federación Peruana de Fútbol a raíz del paro de futbolistas. En dicho documento, no se especificó qué equipo sería el último clasificado a la Copa Libertadores 2004 ni los dos que jugarían la Sudamericana.



Sport Boys reclamó su derecho de participar en la Copa Libertadores. El cuadro rosado quedó en el tercer lugar del acumulado, y según reglamento, los clasificaba. Caso contrario, solo aceptaban un desempate contra Alianza Atlético. (2) "No jugaremos con ninguno más", declaró Miguel Monteverde, presidente de la 'Misilera'.



Pero la Federación Peruana de Fútbol tenía otro plan. Mediante la Resolución 013 decidió organizar un cuadrangular para definir el último cupo, beneficiando hasta al séptimo ubicado en la tabla (Cienciano). Esta medida se vio como populista ya que el cuadro del Cusco había conseguido recientemente el título de la Copa Sudamericana 2003.



Manuel Burga, presidente de la FPF, respaldó esta decisión en base "a los problemas en los estadios y partidos sin jugarse afectaron el espíritu deportivo. La vimos en el plano deportivo por lo que pasó en las dos fechas finales". Insólito.



El Sport Boys versión 2003, dirigido por Jorge Sampaoli, es el último gran equipo rosado que se recuerde. (USI) El Sport Boys versión 2003, dirigido por Jorge Sampaoli, es el último gran equipo rosado que se recuerde. (USI)

Empiezan los problemas

​

La Resolución 013 fue una cachetada para Sport Boys, que buscó por todos los medios que respeten su derecho de jugar la Copa Libertadores 2004. Recibió como respuesta que participar en el cuadrangular era opcional. Todo estaba consumado.



"El Boys no se presentará al torneo ni con los Sub 18 ni con camisetas negras, simplemente no participará de algo que considera totalmente injusto. Aquí el único que ha perdido con todo esto es el Sport Boys". Con estas palabras, Miguel Monteverde anunció que el cuadro chalaco desistía de participar en el cuadrangular.



Cienciano debía definir a dos partidos ante Unión Huaral al último club que se sumaría junto a Alianza Atlético, Coronel Bolognesi y Sport Boys en el famoso cuadrangular. Ante el retiro de los rosados, el mini torneo de cuatro equipos quedó en solo de tres.



Como era de esperarse, el conjunto de Freddy Ternero clasificó a la Copa Libertadores 2004. Todos felices.

Cienciano clasificó a la Copa Libertadores 2004 tras ganarle 2-0 a Coronel Bolognesi. Debutó una semana después, el 12 de febrero. (USI) Cienciano logró el pase a la Copa Libertadores 2004 tras ganarle 2-0 a Coronel Bolognesi. Debutó en el torneo una semana después, el 12 de febrero. (USI)

Sport Boys perdió así su gran chance de clasificar por última vez a la Copa Libertadores. Al mando de Jorge Sampaoli, los rosados hicieron un buen trabajo en 2003, pero la huelga de futbolistas tumbó sus ilusiones. Nunca estuvo tan cerca luego de esto.

Tabla acumulada 2003 (3)



Equipo Puntos 3 Sport Boys 64 4 Alianza Atlético 61 5 Coronel Bolognesi 60 6 Unión Huaral 54 7 Cienciano 52

Los resultados

Fecha Resultado Goles Estadio 22/01 Unión Huaral 2-2 Cienciano Meza Cuadra, Vegas (UH) / Carty, Ibarra (CIE) Julio Lores Colán - Huaral Fase Previa 25/01 Cienciano 2-0 Unión Huaral Carty, Ibarra (CIE) Garcilaso - Cusco Fase Previa 29/01 A. Atlético 1-0 Bolognesi García (AAS) Nacional - Lima Cuadrangular 01/02 Cienciano 1-0 A. Atlético Balbín (CIE) Nacional - Lima Cuadrangular 04/02 Bolognesi 0-2 Cienciano Acasiete, Carty (CIE) Nacional - Lima Cuadrangular

(1) Cuadrangular: adj. Que tiene o forma cuatro ángulos.

Fuente: página web de la RAE.



(2) Considerando las dos fechas que se jugaron con juveniles (16 y 17 del Clausura), Sport Boys ganó tres puntos en cancha y tres en mesa, ubicándose en el tercer lugar con 64 unidades. En caso de no considerarle el Walk Over, acumulaba 61 e igualaba con Alianza Atlético. Posteriormente, la FPF declaró fundado los puntos en mesa.

(3) Según las bases del Descentralizado 2003, el campeón del Apertura (Sporting Cristal) y Clausura (Alianza Lima), además del mejor equipo en la tabla acumulada sin título clasificaban a la Copa Libertadores. Aquellos años, solo dos equipos participaban en la Copa Sudamericana.

Sport Boys usó por varios años camiseta de color negro en modo de protesta. Además, agregó la palabra Dignidad abajo de su escudo. (USI) Sport Boys usó por varios años camiseta de color negro en modo de protesta. Además, agregó la palabra Dignidad abajo de su escudo. (USI)

