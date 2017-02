Los cuatro partidos de Juan Vargas: ¿cuánto aportó a Universitario de Deportes? 

Los tatuajes siguen ahí, aunque puede que ahora tenga un par más. En las prácticas de Universitario de Deportes, aún vacila a Galliquio, pero la ‘locura’ ya es menor. Su contextura es más ancha y en su cabello hay mechas rubias. Sin embargo, del mejor Juan Manuel Vargas todavía quedan cosas. El talento, por ejemplo.



Llegó fuera de forma y, aunque ya bajó algunos kilos, su estado físico aún no es el ideal, pero tampoco opaca sus virtudes. Y el domingo, ante Huancayo, lo demostró marcando un golazo. “Me hice un examen. Más viejo, los huesos se me engrosan más. Subo un kilo y parece que estoy muy gordo”, dijo días atrás.

Sin embargo, y más allá de que lo cuestionen, ha bastado para ser uno de los dos únicos cremas titulares –junto a Carlos Cáceda– en los cuatro partidos de Universitario de Deportes. Pero, a diferencia de la ‘Pantera’, tuvo que ser cambiado siempre en la segunda parte.

En teoría, hay reemplazos, pero hasta ahora ninguno ha cumplido al 100%. Es más, en los dos partidos oficiales, cuando Juan Vargas salió, el equipo siempre perdió el orden y dejó muchos espacios. Aún no es el de antes, pero ¡qué importante es!

Los partidos de Juan Vargas



21/01/17 Universitario 0 - 0 U. Católica. El ‘Loco’ jugó solo 45’, pero no fue el único. Al ser la Noche Crema, Chale puso un ‘11’ totalmente distinto. No funcionó: se perdió la dinámica.



28/01/17 Universitario 1 - 2 Once Caldas. A los 2’ del segundo tiempo, Giordano Mendoza ingresó por él. Pese a algunas asociaciones de Figuera con Tejada, el equipo perdió salida.



02/02/17 D. Capiatá 1 - 3 Universitario. El ‘Loco’ jugó hasta los 67’. La idea era asegurar el resultado con el ingreso de Balbín, pero el equipo se tiró atrás y solo apeló al contragolpe.



05/02/17 Universitario 1 - 1 S. Huancayo. A los 56’, Ángel Romero reemplazó a Vargas. La ‘U’ perdió a su lanzador y el equipo se desordenó. Ahí, Huancayo se adueño del partido.



