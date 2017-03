Lo que se debe hacer cuando una persona se desvanece como Gabriel Costa y Fernando Torres.

Gabriel Costa, jugador de Sporting Cristal, y Fernando Torres, futblista del Atlético de Madrid, pasaron por situaciones similares este jueves. Uno en Perú y otro en España, pero ambos terminaron por desvanecerse en el campo de juego tras recibir fuertes golpes en jugadas divididas.

Se conoció que ambos han evolucionado de forma positiva. Sin embargo, es importante tener a la mano un poco más de información: ¿Qué hacer cuando una persona se desploma como Costa y Torres? Monica Lalanda, médico española de Urgencias e ilustradora de cómics, compartió indicaciones para concienciar a la población sobre cuáles son los pasos a seguir.

Ante una persona inconsciente...



1. Si no ha sido por golpe, poner de lado. Nunca meter los dedos a la boca.



2. Si ha sido por un golpe, nunca girarle la cabeza. Si tiene lesión vertebral, podrías seccionarle la médula.



3. Si tras un golpe está inconsciente y respira, evitar moverle el cuello protegiéndolo con las manos.

Lalanda explicó que lo que hicieron los compañeros de Torres para tratar de ayudarlo, no fue el procedimiento correcto. ¿Qué deberían haber hecho?



1. No tirarse directamente a su boca sin más. La lengua "no se traga".



2. Tomarse unos segundos para valorar si respira.



3. Evitar a toda costa moverle la cabeza. Si hubiera tenido lesión en vértebra cervical, le habrían seccionado la médula. Su ignorancia pudo costar caro.

Querida prensa deportiva,en la historia d #FernandoTorres los héroes podríais ser vosotros educando a vuestros lectores. Podeis salvar vidas pic.twitter.com/fEbsyhZr9v — monica lalanda (@mlalanda) 3 de marzo de 2017

ATENCIÓN

Información importante respecto a la caída de #Torres en el campo. Para futbolistas y periodistas.

Ese crucial y peligroso minuto: pic.twitter.com/98OGsyZAwD — monica lalanda (@mlalanda) 3 de marzo de 2017

Lalanda es Licenciada en Medicina por la Universidad de Valladolid, se formó durante cinco años como médico de Urgencias en la región británica de las Midlands y en Yorkshire. Además es experta en Ética Médica por la Organización Médica Colegial (OMC) y el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.

