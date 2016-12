El defensa colombiano Luis Calderón (26) es el flamante refuerzo de Deportivo Municipal que busca armar un equipo fuerte para afrontar la Copa Libertadores. El cafetero se siente ilusionado con su primera experiencia fuera de su país y ya cuenta las horas para sumarse a la ‘Academia’. Depor habló con él.

¿Cómo así se contactaron contigo?

Anoche el presidente del club, Óscar Vega, se comunicó conmigo y me ofreció la oportunidad de llegar a este equipo pese a que tenía ofertas de Colombia y tomé la decisión de venir a Lima. Municipal es un equipo tradicional. Me contó todo lo que ha crecido en estos últimos años y estoy muy contento por este nuevo reto que tengo, puesto que disputaré la Primera Fase de la Copa Libertadores y espero que me vaya muy bien.

¿Qué más sabes del club?

Que tiene una hinchada muy pasional, que alienta sin parar los 90 minutos de juego. Además, siempre está cerca de lo que sucede en la institución. El presidente me habló muy bien del grupo de jugadores. Son un equipo unido y esa fue la clave de sus logros. Esas cosas me atraen muchísimo.

¿Cómo tomas este nuevo reto en tu carrera?

Es la primera vez que tengo la oportunidad de salir afuera. Hice menores en Deportivo Cali y luego jugué en Deportivo Palmiras, Pacifico FC y regresé los últimos cinco años al Deportivo Cali en el que jugué torneos internacionales como Sudamericana y Libertadores. Por mutuo acuerdo con los directivos, decidimos no seguir.

¿Qué opinas de Independiente del Valle, primer rival en la Copa Libertadores?

Será un rival difícil pero si nosotros nos mentalizamos en avanzar y hacemos una buena pretemporada, podemos llegar lejos.

¿A qué defensor admiras?

Admiro al español Sergio Ramos. Lo que representa a nivel mundial es espectacular. Todos hemos visto su desempeño. También es muy valioso para hacer daño con el balón detenido. Me gusta su liderazgo y como sale jugando con el balón.

¿Cómo defines tu juego?

Voy bien al juego aéreo. Me gusta mucho salir jugando con el balón. Tengo buena técnica y suelo ser agresivo cuando se requiere.

¿Haz jugado en cancha sintética?

Sí en algunos partidos en Colombia sí, pero será cuestión de acoplarse y dar lo mejor de uno en este nuevo reto que tengo afuera de mi país.

¿Qué le prometes al hincha del Deportivo Municipal?

Me comprometo de todo corazón a poner todo mi esfuerzo en cada partido que dispute con la franja. Daré lo mejor de mí en bienestar de mi equipo. Los hinchas merecen que uno entregue lo mejor.

