Descentralizado 2016: las 'eternas promesas' que todavía no explotan

Reimond Manco la rompió en el Sudamericano Sub 17 del 2007. Con él a la cabeza, la Selección Peruana clasificó al mundial de la categoría. En ese torneo, el atacante también estuvo inspirado y fue reconocido como uno de los mejores del campeonato.

Ese mismo año, Reimond Manco tuvo su estreno en Primera. Todo le vino muy rápido al joven de 17 años. Al año siguiente se fue al PSV Eindhoven, como un futbolista de futuro prometedor. Sin embargo, la experiencia en el extranjero no fue de las mejores y regresó a Perú.

Con la esperanza de tener una segunda oportunidad, Reimond Manco resurgió con la camiseta de Juan Aurich y salió otra vez, como una promesa, también. Sin embargo, ‘Rei’ no pudo con su genio y retornó. Aunque dio chispazos de su calidad, se estancó. Nunca explotó. Se quedó como promesa.

El fútbol le ha dado otra oportunidad a Reimond Manco, quien sin tener grandes actuaciones en el Descentralizado 2016, jugará en el Zamora de Venezuela. ¿Podrá explotar ahí? ¿Podrá quitarse de encima el rótulo de ‘eterna promesa’?

El ‘Rei’ no es el único jugador peruano que ha pasado por lo mismo. Claro hay otros futbolistas nacionales de quienes se esperó mucho, pero no pudieron hacerla. Y. como no, ojalá en el 2017 puedan, finalmente, consolidarse.

