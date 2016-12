Para algunos el 2016 fue bueno, para otros malos y para otros simplemente indiferente; No obstante los personajes del Descentralizado y la Selección Peruana que aparecerán en la siguiente galería unen fuerzas para que no llegue las doce del sábado y para que este año no se termine nunca. Para ellos fueron 365 días espectaculares.

Goles, títulos, Selección y posibilidades de emigrar. Cada uno con lo suyo, pero todos finalizan este año con una sonrisa y una esperanza enorme de que el 2017 sea aún mejor.

En esta galería repasa y llénate de orgullo con los peruanos que la rompieron en el 2016 y que ahora tendrán un 2017 para terminar de demostrar todo lo que valen.

