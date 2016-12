Descentralizado 2017: ¿cómo se jugaría el torneo la próxima temporada?

Tres torneos se jugaron la pasada temporada: Apertura, Clausura y Liguillas; además de la fase de definiciones con las semifinales, el tercer puesto y los playoffs en la final. Sin embargo, este modelo sufriría modificaciones para el Descentralizado 2017.

El siguiente año arrancaría todo con el Torneo de Verano. En este primer certamen del Descentralizado 2017 el formato sería: 2 grupos de 8 en partidos de todos contra todos (en cada llave). Los ganadores de cada llave chocarían en una final y tendría como premio el primer boleto a la Copa Sudamericana 2018.

Lo siguiente en el Descentralizado 2017 sería el Torneo Apertura. ¿Cómo se jugaría? Todos arrancarán con los puntajes obtenidos en el Torneo de Verano. La idea es que se enfrenten todos contra todos en 15 fechas, tras las mismas habrán definiciones.

Los cuatro mejores clasificados se enfrentarán entre sí (1ro. vs. 4to. y 2do. vs. 3ro.) los ganadores de las llaves chocarán en la final para conocer al campeón del Apertura y también a Perú 1 para la Copa Libertadores del 2018.

Pero no serán las únicas definiciones del Apertura del Descentralizado 2017. Los siguientes cuatro mejores clasificados en la tabla tendrán sus playoffs (5to. vs. 8vo. y 6to. vs. 7mo.). Los ganadores tendrán otro duelo y el ganador será Perú 2 para la Copa Sudamericana 2018.

El Torneo Clausura sería lo siguiente en el Descentralizado 2017. Aquí todos los clubes participan con los puntos sumados en el Torneo de Verano y el Apertura. El formado será el de 15 fechas de todos contra todos y con definiciones para campeón y torneos internacionales.

Los primeros cuatro irán por el título del Clausura y por el boleto a la Copa Libertadores 2018 como Perú 2. Los cruces serán como en el Apertura (1ro. vs. 4to. y 2do. vs. 3ro.). Los dos ganadores irán a la final por el título y el pase al torneo internacional.

Mientras que los siguientes clubes en la tabla pelearán por ser Perú 3 en la Copa Sudamericana en el 2018 (5to. vs. 8vo. y 6to. vs. 7mo.). Los vencedores de cada llave a una especia de ‘final’ y el ganador irá automáticamente a la ‘Suda’.

La última etapa de Descentralizado 2017 se denominaría Supercopa. Aquí saldrá el mejor del año. Los campeones del Apertura y Clausura jugarán la final (ida y vuelta). Por otro lado, Perú 3 para la Libertadores saldrá del club con mejor acumulado anual. De la misma forma se definirá a Perú 4 para la Copa Sudamericana.

Otros detalles

Para el Descentralizado 2017 se pidió un cambio en cuanto al tema al cupo de extranjeros. Los cinco foráneos se mantendrán pero la discusión está en si mantener a tres o cuatro en cancha. Según el portal ‘Ovación’, la FPF aprobará la segunda idea.

En la Bolsa de minutos del Descentralizado 2017 habrían cambios. La idea es aumentar de 2700 a 4000. Además, los menores a 20 años no serían los únicos que sumen, también se incluiría a los sub 21, según la nueva propuesta. Si se aprueba, los categoría 96’ que aportaron en sus clubes, este año, serán de mucha utilidad en el 2017. ¡Atentos a la decisión final de la FPF!

