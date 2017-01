Descentralizado 2017: todo lo que debes saber antes del inicio del campeonato

El Descentralizado 2017 se dividirá en tres etapas: Torneo de Verano, Apertura y Clausura. En Depor te contamos todo lo que debes saber para entender cómo se definirá al campeón nacional y los equipos que clasificarán a los torneos internacionales en 2018. Además, conoce algunas reglas importantes.

1. Torneo de Verano

Se jugará desde el 3 de febrero hasta el 30 de abril. Habrán dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie jugarán la final el 30 de abril y el campeón clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.



2. Torneo Apertura

​Se disputará desde el 5 de mayo al 30 de julio. Se jugarán un total de 15 fechas, producto de los duelos de ida de los 16 equipos participantes en el Descentralizado 2017. El campeón clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

3. Torneo Clausura

​Programado para que inicie el 4 de agosto y termine el 26 de noviembre. Se jugarán 15 fechas más, producto de la rueda de revanchas entre los 16 equipos. El campeón clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

* Si un equipo gana el Apertura y Clausura será el campeón nacional y los subcampeones de ambos torneos jugarían por ser subcampeón nacional.

4. La Supercopa

Aquí se definirá al campeón nacional entre los ganadores de Apertura y Clausura. La ida de los Play off será el 3 de diciembre y la vuelta el 10 del mismo mes. En caso de que haya un tercer partido se jugaría el 17 de diciembre en cancha neutral.

¿Qué equipos jugarán Copa Sudamericana?

​El cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar de la tabla acumulada (Apertura y Clausura) clasificarán a la Copa Sudamericana.

¿Qué equipos descenderán?

Los dos peores del acumulado (Apertura y Clausura) se irán a Segunda División.

¿Hasta cuándo se pueden reforzar los clubes?

Los equipos podrán contratar hasta el 30 de marzo, Luego el libro de pases de vuelve a abrir del 1 al 31 de agosto.

¿Cuántos cupos para extranjeros tiene cada equipo?

Se podrán contratar hasta 5 jugadores extranjeros. En cada partido pueden salir los 5 en lista, pero solo 3 pueden estar en cancha. Para el Clausura se podrá reemplazar a uno.

¿Y la bolsa de minutos?

Cada equipo tendrá que sumar 4 mil minutos. Desde la categoría 1996 para abajo.

¿La Reserva le seguirá dando puntos al primer equipo?

La FPF está contemplando la posibilidad de que no solo los mejores del torneo de Reservas otorguen puntos. También los ganadores de las categorías Sub 15 y Sub 17, que se jugarían en simultáneos.

