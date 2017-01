Descentralizado 2017: Luis Llontop y su nueva lucha por volver al fútbol

El 2016 debía terminar con una gran sonrisa para Luis Llontop: el golero volvió al fútbol luego de 2 años de suspensión por doping. Melgar le dio la oportunidad de retornar y comenzó a tener minutos. Pero, en el último partido de las liguillas se lesionó y eso le costará estar, al menos, tres meses fuera de las canchas.

¿Qué pasó? Luis Llontop se lesionó ante Cristal en la fecha 14 de las liguillas. Por eso, no pudo jugar en las semifinales ante Universitario y tampoco enfrentó a los rimenses en los play off.

Luis Llontop jugó 4 partidos con Melgar. (USI) Luis Llontop jugó 4 partidos con Melgar. (USI)

"De repente no saben mucho, el año pasado terminó el campeonato y yo tuve una lesión contra Cristal en la última fecha de las liguillas. Choqué con Schuller y un jugador de Cristal. Me rompí la rodilla y el colateral derecho. Me operó el doctor Segura y ya estoy en el proceso de recuperación", contó Luis Llontop a Depor.

Este año, Luis Llontop ha recibido algunas ofertas, pero su prioridad es recuperarse bien. "Me han llamado varios clubes y he sido sincero al decirles eso. Yo estoy cubriendo toda mi rehabilitación. Quiero rehabilitarme bien, pienso que deben ser tres meses y luego de eso buscar alguna opción", manifestó.

Eso sí, la palabra retiro por ahora no está en su diccionario. "Mi idea es seguir jugando al fútbol que es lo que me gusta, por eso regresé luego de 2 años y no pienso abandonar esto", lanzó. Luis Llontop hoy le pone buena cara y espera volver pronto.



