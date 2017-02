Los nuevos cambios en las bases del Descentralizado 2017 –que sufre mutaciones cada año- han llenado la agenda de la tertulia futbolística. Dentro de esta, la bolsa de minutos ha tomado una relevancia mayúscula (1). A un año de su primera década, preguntémonos: ¿se ha trabajado bien? ¿Se fundamenta el aumento de minutos requeridos? ¿Un equipo profesional puede competir con una plantilla prácticamente Sub 21?

Busquemos las soluciones



Los resultados no son el principal problema que sufre nuestro fútbol, sino, más bien, la consecuencia de lo realmente importante. Las divisiones menores no existen, la descentralización está en pañales y la bolsa de minutos, creada en 2008, por lo tanto, solo ha tapado las flaquezas que agobian el proceso.



“Los clubes trabajan mal porque no apuestan por divisiones menores”, nos afirma Orlando Lavalle, entrenador de la Universidad San Martín. Cuánta razón tiene. Recién en 2017, en pleno siglo XXI, clubes de primera división iniciarán un proceso de licencias obligados por la Federación Peruana de Fútbol.

Informe de América TV acerca de la Bolsa de Minutos cuando vio la luz en 2008. (You Tube)

Durante el Descentralizado 2016, equipos de provincia como Melgar y Ayacucho FC tuvieron en jugadores de Lima como Diego Campos y Arón Bernal, respectivamente, a sus mayores partícipes en la bolsa de minutos. Entonces, ¿dónde queda el trabajo local? ¿Y los nacidos en Arequipa y Ayacucho?



"Descentralizar es que haya buena capacitación para el entrenador y el jugador. Los formadores deben tener la capacidad para buscar jugadores con perfiles diferentes en el Perú profundo", agregó Orlando Lavalle. La carencia del trabajo de base en nuestro fútbol es la causa de la falta de competitividad de un futbolista cuando llega a Primera División.

Orlando Lavalle sacó campeón a San Martín del Torneo Clausura de Reservas en 2015. (Erick Nazario) Orlando Lavalle sacó campeón a San Martín del Torneo Clausura de Reservas en 2015. (Erick Nazario)

Sumar en saco roto



La bolsa de minutos fue una iniciativa importante que nació prácticamente del populismo por el boom de los Jotitas; sin embargo, pierde su esencia cuando no hay con qué. Muchos jugadores no están preparados para la máxima categoría, pero la obligación, nuevamente, se sobrepone a la formación. (2)

Lo mismo se repite en el caso de los reservistas. Pablo Zegarra, entrenador de Sporting Cristal, nos habló sobre eso. "El Torneo de Reserva debe fomentar la promoción de los jóvenes, por lo que el número de jugadores libres (3) debe ser menor", señaló.



La formación se pierde cuando el resultado empieza a ser primordial. ¿Está bien si priorizamos el nivel que el Torneo de Promoción y Reservas aún entregue puntos al equipo mayor?



La Selección Peruana Sub 20 mejoró notablemente en los Sudamericanos de 2013 y 2015. Luego de años de rotundos fracasos, al fin compitió y clasificó al Hexagonal. Ahí la bolsa de minutos y el Torneo de Reservas fueron elogiados. Tras la pésima campaña del conjunto de Fernando Nogara, otra vez están en la polémica. Ojo, Perú nunca fue a un Mundial de la categoría. ¿Mejoramos o no?



El trabajo a futuro con las licencias la FPF en la gestión de las jóvenes promesas tiene sus pro y contras. "Un futbolista de 19 años tranquilamente puede jugar en Primera División", recalcó Zegarra. En este país, dichos casos son excepciones a la norma ¿Por qué? La formación integral, que engloba lo futbolístico, nutricional, psicológico y competitivo, influye.

En el Perú, ¿se puede competir con futbolistas Sub 21? La respuesta no es exacta, pues dependerá de muchos factores ¿Qué jóvenes? ¿Qué equipo? ¿Con qué idea? Aquellos que hayan cumplido los parámetros psicológicos, nutricionales, técnicos y tácticos, además de verse potenciados por un equipo con instalaciones adecuadas y con una idea de juego clara, podrán hacerlo. Eso, acá, casi no existe.



La 'U' fue el equipo que más futbolistas Sub 20 convocó en el pasado Descentralizado, pero solo Emmanuel Páucar superó la mitad de partidos de todo el torneo. (USI) La 'U' fue el equipo que más futbolistas Sub 20 convocó en el pasado Descentralizado (14), pero solo Emmanuel Páucar superó la mitad de partidos de todo el torneo. (USI)

Jóvenes a la obra



En 2016, San Martín con un once titular con 23 años de promedio (4) pudo competir. Costó, porque una idea de juego bien trabajada cuesta, pero logró pelear ante los grandes, mostrar muy buenos rendimientos y ser uno de los mejores equipos solo contanto la liguilla, detrás de Melgar. Eso sí, nunca pudo superar luchar por el descenso.



Claro, el cuadro de Santa Anita cuenta con una línea de trabajo y divisiones inferiores. Ahora, ¿si nos vamos a provincia? ¿Veremos los mismos resultados? Lo más probable es que la respuesta sea negativa. Ahí es donde debemos partir en una solución.



El trabajo será largo y, como nos dijo Zegarra, "hay que priorizar el proceso para encontrar el resultado". La paciencia, entonces, deberá ser el motor que impulse el carro. Mientras tanto, vale la pena recordar que siempre es más fácil competir cuando los defectos se disimulan, y las virtudes se potencian, mediante una idea de juego bien trabajada.







Sporting Cristal no tuvo rival en el Torneo de Reservas 2016. ¿Cuántos de estos futbolistas lograrán consagrarse en el primer equipo? (Prensa Sporting Cristal) Sporting Cristal no tuvo rival en el Torneo de Reservas 2016. ¿Cuántos de estos futbolistas lograrán consagrarse en el primer equipo? (Prensa Sporting Cristal)

(1) Según las bases del Descentralizado 2017, ahora los futbolistas Sub 21 (nacidos en 1996) también sumarán en la bolsa. Los clubes deben llegar a 4,000 minutos como mínimo.

(2) Tan latente es el problema que, por ejemplo, Alianza Atlético no utilizó a ningún futbolista nacido en 1996, o menor, en 21 de los 44 partidos que jugó en 2016.

(3) Cuatro futbolistas libres (cualquier edad) podían jugar según el artículo 7 - Bases Torneo Promoción y Reservas 2016.

(4) Solo un futbolista del plantel de San Martín 2016 superó los 30 años, el arquero Ricardo Farro.