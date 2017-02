Descentralizado: así evolucionó el sistema del torneo en la historia

Infografía: Marcelo Hidalgo



Hace medio siglo, el torneo doméstico dejó de jugarse entre clubes de Lima y El Callao para tomar en cuenta a equipos fuera de la capital. Así nació el Descentralizado en 1966, con Universitario de Deportes como el primer campeón. Desde esa época, el sistema del campeonato no se salvó de sufrir diversos cambios a cada rato, como un reflejo del desorden de nuestra sociedad.

Todo estaba bien



Durante el primer gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968), nuestro país sufrío cambios por decisiones que buscaron la descentralización (1). El fútbol no se quedó atrás y en 1966 se jugó la edición inaugural del torneo Descentralizado con ocho clubes de Lima, dos de El Callao, y, como novedad, cuatro de provincias: Alfonso Ugarte (Chiclín), Atlético Grau (Piura), FBC Melgar (Arequipa) y Octavio Espinosa (Ica).

El presidente Fernando Belaunde dando el play de honor en el partido Atlético Grau y el Defensor Lima, el 9 de octubre de 1966. (Foto: Repositorio Institucional de la USIL) El presidente Fernando Belaunde dando el play de honor en el partido Atlético Grau contra Defensor Lima, el 9 de octubre de 1966. (Foto: Repositorio Institucional de la USIL) (A)

El formato del primer Descentralizado fue simple: dos ruedas, ida y vuelta, el primero en la tabla al final del torneo salió campeón. Fácil de entender como La Liga o la Premier League actuales. Ese orden se dio hasta 1969, año con el primer cambio en el sistema.



Luego de esa temporada, no hay año en que el formato del Descentralizado sufra algún cambio, desde muy pequeños hasta verdaderas 'mutilaciones' como la nefasta época de los Torneos Regionales (2). Todo esto solo genera confusión entre los hinchas, que no acaban de entender un sistema y lo cambian a otro.

Los sorteos de cada campeonato demuestran cómo va evolucionando la complejidad del sistema. (USI) Los sorteos de cada campeonato demuestran cómo va evolucionando la complejidad del sistema. (USI)

El fútbol como espejo



No es ningún secreto que somos una sociedad desordenada, y nuestro fútbol es el gran reflejo de esto. Año tras año se crean sistemas del Descentralizado cada vez más enredados y desordenados, casi tanto como el tráfico en la Avenida Abancay. Estamos acostumbrados al desorden.



Existen varios parámetros para que se juegue determinado número de partidos, pero eso no implica que ni los mismos protagonistas están de acuerdo. "Un torneo diseñado como está es un suicidio. Los técnicos no se dan abasto, los jugadores no se dan abasto, porque es una maratón", declaró Ricardo Gareca en julio de 2016 a El Comercio.



¿Algún día cambiará nuestro fútbol? Primero, deberíamos cambiar como país, ser más ordenados, respetar a las autoridades y cumplir con las normas. El fútbol es como la vida, y nuestro país aún tiene muchos escalones que subir para mejorar.

Universitario de Deportes fue el primer campeón de los torneos Descentralizado. (You Tube)

Crédito adicional:

(A) La primera foto de la nota pertenece al repositorio institucional de la Universidad San Ignacio de Loyola.

(1) Solo en el plano fubolístico, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde también se creó la Copa Perú en 1967.

(2) Los Torneos Regionales se jugaron entre 1984 hasta 1991. Los sistemas fueron muy confusos, y participaron hasta 44 equipos en la edición 1990.