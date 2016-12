Descentralizado: los jugadores y sus recuerdos nostálgicos de Navidad

Detrás de esa imagen de guerreros que no da una pelota perdida en el campo se encuentra un niño. Un niño que como cualquiera vivía la Navidad de forma especial. Apropósito, Depor recogió aquellas experiencia de un grupo de jugadores del fútbol peruano.

“La Navidad era linda para nosotros. No había en abundancia, pero se pasaba bien. Recuerdo mucho que me regalaron una mesa de fulbito de mano y me hizo muy feliz”, señaló el lateral de Sporting Cristal Jair Céspedes.

Por su parte, el defensa Luis Guadalupe recordó que siempre quiso recibir una bicicleta en ‘Noche Buena’. Nunca llegó ese regalo, pero aseguró que igual disfrutó con su familia de este gran familia.

“Siempre quise una bicicleta, pero nunca lo pude tener de chico. Ahora ese regalo que nunca lo pude tener se le puedo dar a mi hijo”, dijo el ‘Cuto’.

