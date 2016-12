Fuerza, empuje, garra y corazón. Todas estas cosas fueron cómplices de un campeonato que nos regaló emociones de principio a fin. Hasta el final se luchó con todo y eso hará que se recuerde siempre el Descentralizado 2016.

Los hinchas aún están tristes por la para del fútbol; sin embargo en esta te traemos los mejores duelos de la temporada como para que esperes tranquilo hasta el próximo año ¡Provecho!

San Martín 4-4 Universitario

Este partido fue la mejor prueba para pensar que la garra existe. Universitario caía 4-0 con San Martín en la primera parte, sin embargo con mucho amor propio y el apoyo de su gente logró emparejar la cuenta 4-4 ¡Partidazo en el Callao!

Melgar 2-2 Universitario

Partido válido por la semifinal de los Playoff. Los cremas necesitaban ganar por dos goles y casi lo logran. Melgar despertó en el segundo tiempo y logró emparejar el duelo para así meterse en la final. Gran espectáculo en Arequipa.

Universitario 2-2 Sporting Cristal

Fue de los partidos más tratactivos en la etapa regular del torneo. De ida y vuelta y con mucha emoción sobre el final. Los celestes empezaron ganando 2-0, pero en los últimos diez minutos los cremas lo emparejaron con tantos de Cuba y Rengifo.

Sporting Cristal 0-2 Alianza Lima

Este debió ser el mejor partido de Alianza en el año y también uno de los juegos más vistosos del campeonato. Con una soberbia actuación de Óscar Vílchez, los íntimos vencieron a Cristal en el Alberto Gallardo.

Sporting Cristal 7-2 César Vallejo

Este partido fue muy poco parejo, pero está dentro de los mejores de la temporada por las múltiples emociones que regalaron los rimenses. Cristal apabulló por 7-2 a César Vallejo, quien terminaría descendiendo.

