Los reclamos tomaron mayor peso a medida que el internet formó parte de nuestras vidas. Basta que uno diga que está en contra de algo para que cientos de personas propaguen esta queja. En muchos casos llegan hasta lugares o personas inimaginables.

Las camisetas de fútbol son un fusible cada verano en nuestro país. La gran mayoría de modelos no son del agrado de muchos hinchas y las quejas terminan ganando. Curiosamente, a medida que avanza el año, estas críticas desaparecen pues el ojo humano se acostumbra, pero nuestra mente espera un nuevo enero para volver a reclamar. Así somos como sociedad.

La camiseta blanquimorada de Alianza Lima cada vez presenta menos blanco, pero aún así cuenta con la aprobación del pueblo blanquiazul. La camiseta blanquimorada de Alianza Lima cada vez presenta menos blanco, pero aún así cuenta con la aprobación del pueblo blanquiazul.

Prohibido tocar la historia



Los clubes grandes de Lima sufren cada vez que presentan sus nuevas indumentarias. Más allá de la fecha tardía (se hace a semanas de iniciar el torneo), la búsqueda por innovar o modernizar termina siendo un pecado mortal, casi una condena al infierno.



El hincha peruano no acepta fácilmente cambios a la historia del club que sigue. Por ejemplo, la mayor crítica a la camiseta de Universitario de Deportes de este año es por la presencia de dos rayas naranjas en el pecho, color inédito en los 92 años de existencia del club estudiantil.



Un hecho curioso sucedió en 2005. Sporting Cristal presentó una camiseta con tonalidad azul en cara a los 50 años del club, pero los reclamos no fueron por ahí. La directiva decidió cambiar el escudo, cosa que generó la molestia de los seguidores celestes. Finalmente, el nuevo símbolo pasó al olvido a los pocos días, respetando el tradicional. Los hinchas ganaron la batalla.

El escudo que Sporting Cristal pensó usar desde 2006 fue rechazado de forma categórica. (Twitter: @JoseChumbi) El escudo que Sporting Cristal pensó usar desde 2006 fue rechazado de forma categórica. (Twitter: @JoseChumbi)



En el plano internacional, Atlético Madrid de España y Juventus de Italia decidieron cambiar sus respectivos escudos para la siguiente temporada. Pese a las burlas y críticas, ambos clubes no han dado su brazo a torcer, argumentando que deben adecuarse a la modernidad. En Europa casi normal que los grandes clubes refresquen su imagen cada cierto tiempo.



"El Atleti preparaba un gran cambio, se estaba creciendo mucho a nivel de club, y se apuntaba nuevas metas. Cuando tocas algo por lo que se profesa tanto amor lo primero que genera es rechazo. Es natural", declaró Bruno Sellés, diseñador de la nueva insignia colchonera al diario AS.

[COMUNICADO] La ACCUD deja clara su postura frente a la presentación de la camiseta para la temporada 2017. Agradecemos compartir el post. pic.twitter.com/zs4X5yS8ju — ACCUD (@accudoficial) 18 de enero de 2017

Los hinchas de la 'U' hasta redactaron comunicados por el modelo de camiseta del presente año.

Eran otras épocas



Hubo un tiempo en que las quejas no existieron si algún equipo se animaba a hacer un gran cambio. La Selección Peruana deambulada en cambio de diseños, hasta que para los Juegos Olímpicos de 1936 usó la franja roja para no dejarla nunca más. Un cambio radical del modelo sería algo extremadamente criticado en nuestros días.



Sport Alianza pasó a ser Alianza Lima y presentar un nuevo escudo en la década de 1920, sin objeción alguna y esto ayudó a la popularización de los blanquiazules. Universitario de Deportes tampoco empezó a jugar de crema, ni Sporting Cristal de celeste íntegro. El paso de los años hizo que sus colores cambien.



Luego de la Noche Crema, muchos hinchas coincidieron que la nueva camiseta de la 'U' no es tan mala. Nuestra mente demora en acostumbrarse, pero finalmente hace su trabajo. Quizás dentro de once meses volverán las críticas, que cada verano ya son tan típicas como ir a la playa. Mejor disfrutemos del fútbol más tranquilos, y empecemos a vivir más felices.