El futbolista uruguayo Pablo Lavandeira no continuará en Sport Rosario y regresaría a Deportivo Municipal. El volante. que jugó por 7 meses con la camiseta rosarina, no pudo despedirse del club con un gol en su último partido, pero dejó abierta la posibilidad de regresar en un futuro al 'Canalla de los Andes'.

“Gracias Huaraz, gracias Sport Rosario y sobre todo gracias al grupo de jugadores por estos 7 meses. Hasta la vuelta”, escribió Pablo Lavandeira en su cuenta de Twitter, el cual también fue publicado con una foto en mención a su despedida del club.

GRACIAS HUARAZ, GRACIAS @SportRosarioHZ y sobre todo GRACIAS al GRUPO de JUGADORES por estos 7 meses HASTA LA VUELTA pic.twitter.com/TdK4jgns4o — Pablo Lavandeira (@Pablolavandeira) 7 de agosto de 2017

El ex jugador de Deportivo Municipal, llegó a inicios del presente año a Sport Rosario y se convirtió en el goleador del equipo. También aprovechó la oportunidad en dedicarles un mensaje con una foto a sus compañeros de equipo Darwin Ramírez y José Miguel Andrade.

“Y de ustedes no me despido, porque esto no es una despedida, es el inicio de una amistad para siempre”. Ambos jugadores pertenecen a los flamantes refuerzos extranjeros de Sport Rosario para el Descentralizado 2017.

Y de ustedes no me Despido porq esto no es una despedida es el inicio de una AMISTAD para SIEMPRE @darwinramirez88 @JoseMiguelAnd55 pic.twitter.com/XIR1jKlBSN — Pablo Lavandeira (@Pablolavandeira) 7 de agosto de 2017

El equipo ancashino consiguió un triunfo importante en la penúltima fecha del Torneo Apertura ante Alianza Atlético de Sullana. Ahora se prepara para jugar por la última fecha de visitante contra Juan Aurich.

