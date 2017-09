La verdad ante todo. El partido entre Alianza Atlético y Deportivo Municipal no se jugará esta jornada. ¿Cuál es el motivo?, se pregunta la directiva de Juan Aurich si los únicos clubes que podían postergar sus encuentros, por la fecha 6 y 7 del Clausura, eran los que habían cedido jugadores en la Selección Peruana.



Ante esto, Alberto Alva, delegado del Juan Aurich, exigió a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) aclare la razón de la suspensión del encuentro entre los churres y ediles.

"No queremos adelantar nada pero se le ha enviado una carta a la Junta directiva de la ADFP para que explique por qué postergaron el partido Alianza Atlético y Municipal, si estos dos clubes no tienen jugadores seleccionados. Acá se han infringido las Bases y eso no puede suceder", dijo el delegado en radio Ovación.

Asimismo, agregó que desea transparencia en el proceso y el respeto a los acuerdos establecidos. Alva dijo que cuenta con el respaldo de cinco clubes más que también exigen las razones por las que se canceló el partido sin tener algún motivo.

¿Si se ha pedido la vacancia de la Junta directiva de la ADFP? Imaginamos que como todo proceso se tiene que debatir, por ahora queremos que nos expliquen el por qué suspendieron este partido sin motivo alguno. Son cinco clubes que firmaron esta carta donde se piden explicaciones", concluyó.