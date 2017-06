Alberto Rodríguez: ¿por qué aún no se cierra su fichaje por Deportivo Cali? 

"Las negociaciones por Alberto Rodríguez están avanzadas", dijo el gerente deportivo de Deportivo Cali, Eduardo Franco. Sin embargo, el club colombiano se encontró con una traba en el camino: a pesar de que el 'Mudo' sí tiene una clausula de salida en su contrato con Universitario de Deportes, existe un detalle que frustraría su fichaje.

La razón es que Rodríguez solo puede dejar la 'U' en caso llegue una oferta del fútbol argentino, brasileño, mexicano o desde Europa. Colombia no es un mercado que este incluido en la lista de posibles destinos para el jugador de 33 años.

Entonces, ¿Alberto Rodríguez no jugará en Deportivo Cali? Eso no se puede asegurar, por el momento, ya que el equipo colombiano tiene la opción de intentar satisfacer económicamente a Universitario de Deportes y al jugador. Pero, ojo, la última palabra la tiene el club.

Troglio, no los suelta

Por otro lado, el pedido Pedro Troglio es claro: "No quisiera que se me vayan jugadores de Universitario en el andar. Sería bueno que todos se mantengan en el plantel porque vinimos con una idea sobre los jugadores que tenemos y no sería saludable que alguno se vaya", aseguró el técnico, que tampoco apoyó la venta de Alexi Gómez a Junior de Barranquilla.