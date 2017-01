Alberto Rodríguez: las mejores jugadas en su debut con Universitario de Deportes

Fue el día que todos los fanáticos de Universitario de Deportes esperaron para ver a un defensor de clase y de selección como Alberto Rodríguez. El ‘Mudo’ comandó la última línea en el duelo amistoso contra Universidad de Chile en el estadio Monumental.



Durante el primer tiempo, Alberto Rodríguez tuvo dos intervenciones claras. Una fue a los 15 minutos. El ‘Mudo’ se sumó al ataque luego de un tiro de esquina que cobraron los cremas. El defensa ganó vía aérea y estuvo a punto de concretar la primera conquista del conjunto que dirige Roberto Chale.



La segunda intervención clave que realizó Alberto Rodríguez surgió antes de culminar el primer tiempo. El defensa despejó el peligró luego de ganar el balón vía aérea. El ‘Mudo’ fue una muralla y la zaga se mantuvo no pasó apuros. Al menos no cuando estuvo el ex Melgar.



Según la prensa brasileña, Alberto Rodríguez fue acercado a Gremio de Brasil para la presente temporada. El club sumó a nuestro compatriota Beto da Silva con miras a cobrar protagonismo en el fútbol brasileño.



César Vento, gerente general de Universitario de Deportes, confirmó que Alberto Rodríguez permanecerá en el club crema para afrontar el inicio del certamen y parte de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes: así vimos a Juan Manuel Vargas en su reestreno con la crema

LEE ADEMÁS...