Alianza Lima: Alejandro Hohberg contó el secreto de su golazo ante Sporting Cristal

Alejandro Hohberg marcó un golazo en los primeros minutos del partido ante Sporing Cristal en el estadio de Matute y encaminó al valioso triunfo de Alianza Lima. El volante blanquiazul mostró su felicidad por el increíble tanto que dejó como espectador al guardameta rimense, Mauricio Viana.

"Mis compañeros me dijeron que no desaprovechara las oportunidades de gol que se me iban a presentar. El tanto no me pudo salir mejor y festejé con todo el equipo. Ahora solo nos queda descansar y prepararnos para el partido del próximo jueves en Huaraz ante Sport Rosario", declaró Alejandro Hohberg para Gol Perú.

Alianza: espectacular golazo de Hohberg que dejó como una estatua a Viana



Además, el volante de Alianza Lima destacó la resistencia de Sporting Cristal que a la inferioridad numérica nunca dejó de buscar el empate. Los últimos diez minutos fueron de candela en Matute.



"Hicimos un partidazo. Le ganamos a un gran rival, pues tiene grandes jugadores. Lo más importante es que pudimos aguantar los últimos minutos del partido debido a que Sporting Cristal nos pudo terminar empatando. Pero al final conseguimos los valiosos tres puntos", añadió Alejandro Hohberg.

Golazo de Luis Ramírez: sombrerito que dejó parado a Mauricio Viana



Alianza Lima buscará seguir extendiendo su racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota cuando visite a Sport Rosario en Huaraz este jueves por la fecha 6 del Torneo Clausura. Con la victoria ante Sporting Cristal, los íntimos suman 12 puntos en la tabla de posiciones.

