Si bien es cierto, en Alianza Lima no están dispuestos a pagar locuras para contratar a un jugador. Apostar por los jóvenes y conversar una buena línea económica son las prioridades. Y Alejandro Hohberg entendió esta situación. Por eso, hizo todo lo posible para desligarse del descendido César Vallejo, con el que tenía contrato hasta el 2017, para hacer posible su llegada a La Victoria, según afirmó el propio futbolista.



"Mi vínculo con Vallejo era hasta fines del 2017 y por ahí tuve que renunciar a algunos temas económicos, pero estaba dispuesto a hacerlo para jugar por Alianza Lima. El 4 de enero, llamé y le dije que ya estaba libre, nos pusimos de acuerdo y al día siguiente ya estaba empezando a entrenar con el equipo y me puse a órdenes del profesor Bengoechea", dijo Alejandro Hohberg en una entrevista con el diario El Bocón.



El 2016 no fue un año del todo malo para Alejandro Hohberg, a pesar de que César Vallejo descendió. El volante llenó las expectativas de Ricardo Gareca y viajó a Estados Unidos para jugar la Copa Centenario.



Por otro lado, Alejandro Hohberg espera escribir su propia historia en Alianza Lima. De hecho, su misión es superar lo hecho por su abuelo Juan Eduardo Hohberg, quien levantó títulos como DT en 1977 y 1978.



“A mí me van a criticar por lo que yo haga en la cancha no por lo que haya hecho mi abuelo, que es un tema lógico, él siempre va a estar en las conversaciones. Pero sí tomo con orgullo todo lo que hizo y lo que consiguió. Ojalá que me vaya muy bien en Alianza y que pueda ganar títulos", agregó Alejandro Hohberg.

