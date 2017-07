Alejandro Hohberg: "No soy ningún salvador en Alianza Lima"

Ante Deportivo Municipal, una vez más apareció Alejandro Hohberg para marcar un gol vital. Y ya no sorprende: el volante suele aparecer cuando Alianza Lima más lo necesita y hoy, a falta de solo dos fechas para el final, su equipo ya es puntero absoluto del Torneo Apertura.

Sin embargo, Hohberg está lejos de creerse más que los demás: "No soy ningún salvador ni nada porque todos jugamos y cada uno hace su chamba", dijo el volante íntimo para su web oficial.

Luego, le siguió bajando el volumen a su gran actuación: "No se puede negar que es lindo marcar y en las circunstancias que lo hice, es sublime hacerlo sobre todo con Alianza Lima, pero como repito, es un trabajo en conjunto y el gol es de todos"", agregó.

Alejandro Hohberg ha marcado 4 goles en lo que va de la temporada: "No me marea ni me desesperan los momentos buenos o malos. Siempre mantengo la calma en todo, aunque si me inquieta el no jugar bien. El resto es parte del fútbol".

Alianza Lima es puntero con 26 puntos, tres más que sus más cercanos perseguidores UTC, Universitario y Real Garcilaso (que tiene un partido menos): "Solo pensamos en nosotros y en cerrar con seis puntos más", concluyó Hohberg.

