Alexander Sánchez fichó por el Águilas Doradas de Colombia

Un peruano más en el fútbol del extranjero. Tras una gran temporada en Melgar, Alexander Sánchez, más conocido como 'arrocito', le confirmó a Depor que ya alista maletas y se va a continuar su carrera al fútbol colombiano.

Según nos contó el volante de 32 años, el interés de las Águilas Doradas por ficharlo ya venía desde tiempo atrás, pero al fin se pudo concretar.

"Ellos quisieron contar conmigo antes, lo conversé con Gustavo Vivanco, pero no se concretó. Ahora que ya terminé mi contrato con Melgar y no hubo mucha intención de renovar, se volvió a abrir la posibilidad y la acepte", dijo Wally a Depor.

El ex Alianza Lima tendrá su segunda experiencia en el extranjero tras pasar por el fútbol de Polonia

"Tratar de hacer bien las cosas, mantenerme como lo hice con Melgar. Mucha expectativa y ver que pasa de acá a fin de año", apuntó.

"En este equipo también estuvo Fano y sé que lo hice muy bien. Me ha dejado la valla alta, es complicado, pero bueno el es '9', yo soy volante", dijo.

Selección Peruana

A quién no le gustaría estar. Pero primero quiero hacer bien las cosas. ¿Por qué no? las puertas no se le cierran a nadie. Y Gareca lo ha demostrado. Ahora que estoy afuera por ahí puedo mostrarme más

Alianza Lima 2017

Yo soy hincha de Alianza ojalá que le vaya bien. Tiene un equipo nuevo, es complicado, pero ojalá que puedan complementarse rápido. La hinchada presiona por título y esperemos que se pueda lograr el objetivo

La vuelta de Jefferson Farfán

Como hincha me ilusioné con la posibilidad, pero soy consciente de que él está todavía para jugar muchos años en un fútbol más competitivo. Sería lindo volver y encontrarte con Farfán y Paolo, después de jugar juntos desde menores.

Regresar a Alianza Lima

Yo siempre he dicho que me encantaría volver. Soy hincha de Alianza desde muy chico, he ido a la barra, he cantado con el Comando Svr, así que ojalá. Si Dios quiere bien, sino también normal, ya cumplí mi sueño de jugar ahí. Hay muchos que quieren volver, ahora ya volvió uno como Rinaldo, jugador de la casa

