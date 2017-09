Universitario de Deportes consiguió ganar a Juan Aurich y meterse en la pelea por el Torneo Clausura. Uno de los jugadores que se llevó la ovación de la hinchada crema fue Alexi Gómez, debido a que anotó un golazo. La 'Hiena' declaró que es una de las mejores anotaciones que ha hecho en su carrera como futbolista.

"No tengo muchos goles desde fuera del área, pero el que anoté ante Juan Aurich fue uno de los más lindos que he podido hacer en mi carrera", declaró el volante de Universitario de Deportes para Gol Perú.

Universitario de Deportes: Alexi Gómez abrió el marcador con un golazo de larga distancia



Alexi Gómez, también se sintió contento por jugar después de tres años de lateral y que aseguró que seguirá trabajando de la mejor manera para los partidos que restan en el Torneo Clausura y conseguir el objetivo de salir campeón con Universitario de Deportes a fin de año.

"En el Sudamericano Sub 20 fui lateral. Cuando llegué a la 'U' también jugué en esa posición. He tenido bastante tiempo sin jugar en la defensa, pero me siento cómodo. Tengo más espacio. Debemos seguir trabajando para ganar los partidos que restan en el Torneo Clausura", añadió.

Universitario: Luis Tejada anotó de carambola, pero no lo celebró por respeto a Juan Aurich



Con el triunfo ante el 'Ciclón', Universitario de Deportes sumó nueve unidades en el Clausura y se ubica a tan solo un punto del líder, Real Garcilaso. En la siguiente fecha, los cremas deberán visitar a Deportivo Municipal que viene de empatar ante Unión Comercio.

