Alianza Atlético vs. Cantolao se enfrentan EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Clausura

Alianza Atlético vs. Cantolao chocan hoy por la fecha 1 del Torneo Clausura. El partido se jugará a partir de la 1:15 de la tarde en el Melanio Coloma y será tranmitido por Gol Perú.

Solo quedan 15 partidos y los que más los sufrirán son los que pelean la baja. Alianza Atlético y Cantolao están en esa lucha y hoy se jugarán una ‘final’.

El ‘Vendaval’, que no la ‘ve’ hace cuatro fechas, tiene 26 puntos. Si gana, se pondrá a uno del ‘Delfín’ y le meterá presión.

Cantolao, sin embargo, quiere revivir su último triunfo afuera, que justamente fue hace nueve jornadas en Sullana, el 2 de mayo.

Alianza Atlético vs. Cantolao: alineaciones posibles



Alianza Atlético: S. Rivadeneyra; A. López, J. Safra, D. Otoya, C. Fernández, P. Bustamante, C. Correa, L. Benites, J. Aguirre; J. Bazán, R. Jiménez.



Cantolao: F. Nicosia; G. Carmona, O. Contreras, E. Mogollón, L. Valencia P. Albarracín, G. Barreto, Diego Ramírez, L. Martín, J. Manzaneda, J. Collazos.