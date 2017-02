Alianza Lima: el '11' con cambios para enfrentar a Comerciantes Unidos

Cuando le dijeron que Alianza Lima iba a jugar en una cancha sintética y que el viaje hasta Cutervo era largo, Pablo Bengoechea no lo pensó dos veces y decidió cambiar el once que presentará ante Comerciantes Unidos.



Por eso fue una sorpresa que haya dejado en Lima a cinco jugadores, que han alternado como titulares ante Universitario de Deportes y Deportivo Municipal.



Aurelio Gonzales Vigil será titular ante Comerciantes Unidos

A Cutervo no viajaron Leao Butrón, Paolo de la Haza, Óscar Vílchez, Germán Pacheco y Aldair Fuentes. Sus lugares lo van a cubrir jugadores que ya han tenido algunos minutos en los dos anteriores partidos, pero que no han arrancado.



El encuentro será dirigido por Luis Seminario.

