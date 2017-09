La recuperación de Miguel Araujo podría traer cambios en la zona defensiva de Alianza Lima. Por ahora, eso no le preocupa a Aldair Fuentes. El último miércoles, el defensa trabajó como si fuera a ser titular ante Sporting Cristal.

► Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura

En la práctica, el técnico solo se centró en su defensa y volvió a probar con la dupla Godoy- Fuentes. Quedó tranquilo. Ahora será el turno de los volantes y también probará con Aldair en primera línea.

“Lo más importante es que tengo la oportunidad de jugar en Alianza Lima. Solo tengo que aprovechar las oportunidades. Conozco ambas posiciones y ya dependerá del profesor dónde quiera utilizarme. Yo sigo trabajando de la misma manera”, dijo.



Loco con los videos

Aldair Fuentes sabe que no puede descansar si quiere afirmarse en el equipo titular. Incluso, nos confesó que acostumbra revisar los videos de los delanteros rivales a los que marcará.



“Es por recomendación de mi papá. Siempre me aconseja cómo es que hay que esperarlos y hasta ahora me fue bien. Para el partido de Alianza Lima ante Sporting Cristal ya tengo bien chequeado a Sandoval, por si me toca ser de la partida”, agregó.

Con 29 partidos en la era Bengoechea (torneo local y Sudamericana), Aldair Fuentes espera haberlo ‘convencido’ y quedarse en el primer equipo. ¿Y la posición? El técnico uruguayo lo decidirá este jueves en el partido de práctica. Fuentes espera listo para buscar su cuarto triunfo ‘al hilo’.

► Alianza Lima quiere dejar a Sporting Cristal fuera de carrera y Sandoval respondió