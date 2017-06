Alianza Lima: ¿Aldair Fuentes deja la blanquiazul?

Así como están jugando los ‘potrillos’, los mails seguirán llenando la bandeja de correos de Alianza Lima. Sin embargo, la administración los manda a ‘papelera de reciclaje’ porque los planes con sus jugadores son otros.



Los íntimos vienen trabajando en un proyecto a largo plazo, que también involucra a las familias. Es decir, el club no iniciará ninguna negociación sin la autorización del jugador y, por supuesto, de su entorno. Incluso, así lo confirmó Miguel Leyva, representante de Aldair Fuentes.



“Alianza Lima quiere que sus jugadores vayan a equipos en donde puedan destacar. Por Aldair Fuentes hay ofertas de Rusia, Brasil, Portugal e Italia. Los ‘scouting’ lo vienen siguiendo desde la Sub 20, pero vamos con calma”, dijo Leyva.



Kevin Quevedo es otro de los jugadores de Alianza Lima que también está en la mira. No solo por las cuatro ‘pepas’ a Juan Aurich, el pasado 12 de marzo, sino por su juego veloz y hábil.



La intención de los directivos, obvio, es consolidarlos en el primer equipo y recién a fin de año evaluar una posible venta, salvo haya una muy buena propuesta. Pero la idea, ahora, es no desarmar el equipo de Pablo Bengoechea.



