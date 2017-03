Alianza Lima: André Carrillo 'aplaudió' los 4 goles de Kevin Quevedo en Twitter

Cuando juega Alianza Lima gran parte del país se paraliza. Y también en el exterior, ya que muchos embajadores del equipo blanquiazul ven los partidos del cuadro íntimo. Desde Portugal, André Carrillo, jugador del Benfica y de la Selección Peruana, 'aplaudió' la gran actuación de Kevin Quevedo vía Twitter.

El atacante que fue formado en tienda blanquiazul y que hoy luce su fútbol en la Liga de Portugal y Champions League, tuiteó el apellido de Quevedo con una palmas y fuego tras su gran actuación.

Quevedo 👏🏽🔥👏🏽🔥 — Andre Carrillo (@18andrecarrillo) 12 de marzo de 2017

Al instante, muchos hinchas empezaron a escribirle y hasta lo compararon con él. Un seguidor le respondió a Carrillo que la actuación de 'Quevedo lo hace recordar a sus inicios como futbolista'. Otros le dijeron que el actual futbolista de Alianza Lima 'tiene la explosión de André'.

Kevin Quevedo, quien fue formado en Universitario de Deportes y que llegó a Alianza Lima este 2017, ha disputado 5 encuentros en la temporada, siendo este último ante Juan Aurich el que se destapó anotando 4 goles.

Ahora, el joven atacante que formó parte de la Selección Peruana Sub 20 dirigida por Fernando Nogara, intentará mantenerse en el once titular de Alianza Lima y, quizás, jugar el partido ante Universitario de Deportes cuando se reinicie el Torneo de Verano. ¿Le anotará a su ex equipo? Veremos.

