Alianza Lima: apagón en Matute desató crueles memes contra los íntimos

Más demoró en reiniciar el partido que en aparecer los memes. La falta de iluminación en el choque entre Alianza Lima vs. Cantolao despertó la creatividad de los cibernautas quienes no perdieron tiempo y, sin dudarlo, lanzaron los curueles memes que se viralizan en las redes sociales.



Y el motivo de los memes fue la tan famosa frase 'Se viene el quino', relacionada a los años sin títulos del cuadro blanquiazul y a la tradicional fiesta de quince años que celebran las señoritas. El apagón y este tema quedaron precisos para provocar la creación de innumerables imágenes que hicieron reír a más de uno.



Alianza Lima vs. Cantolao: revive el partido tras el apagón en Matute

Recordemos que el choque de este miércoles entre Alianza Lima vs. Cantolao estaba programado para jugarse a las 8 de la noche, pero sufrió un primer retraso de aproximadamente 15 minutos por falta de iluminación en las torres del estadio de Matute. Luego, al primer minuto de juego, se apagaron las luces otra vez y el choque se paralizó por 20 minutos más.



Recordar que los apagones en Matute no se daban desde el 2013 cuando los íntimos jugaron ante San Martín, en un partido que iba ganando el cuadro santo y finalmente terminó con triunfo local.