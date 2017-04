Leao Butrón tiene 40 años y atajó un penal ante Independiente para darle vida a Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Sin embargo, Germán Pacheco también se convirtió en uno de los protagonistas luego de que el portero revelará que recibió ayuda para decidir a qué lado tirarse.

"El penal es de Pacheco. Yo me iba a tirar a la derecha y él me pidió que por favor me tire a la izquierda. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí. El penal es un poquito de suerte, pero la suerte la tuve yo por tener a Pacheco de compañero", comentó Butrón en conferencia de prensa tras el partido que se jugó en Avellaneda.

Pacheco confirmó lo dicho por el arquero de Alianza Lima: "Le dije que confíe en mí. Yo tenía miedo de cagarla [risas]. La verdad que es lindo que le haya atajado un penal".

Ahora, días después del partido, ambos se juntaron en el camerino de Matute para hacer un en vivo vía Instagram y leer los comentarios de los hinchas de Alianza Lima, quienes no dejaban de llamar 'Buffon' a Butrón, en honor al portero de 39 años de la Juventus. Los jugadores, en compañía de Juan Diego Li, solo atinaron a decir: "Debe ser por la edad", entre risas.

