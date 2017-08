Leao Butrón salió al frente ante los cuestionamientos del camino de Alianza Lima hacia el título del torneo Apertura. El arquero sostuvo que su equipo hizo todos los méritos para lograr este momento histórico.

"Creo que hubo críticas injustas contra nosotros. Se dijo que nosotros ganamos fuera de la cancha y eso no fue así", señaló el arquero en Gol Perú tras conseguir el segundo certamen del año, en Cutervo.

Alianza Lima: los entrenadores que campeonaron el Torneo Apertura

Butrón, de otro lado, no se siente la figura absoluta del éxito de Alianza Lima. Sostuvo que todos sus compañeros fueron importantes para llegar a este momento. "Los goles de Pajoy, los de Godoy. Todos pusimos nuestro granito de arena", puntualizó.

Del mismo modo, el arquero no descartó jugar hasta los 41 años. Lo vivido con la blanquiazul este año le hace pensar de que todavía puede jugar la siguiente temporada, en la que además, habrá Copa Libertadores. "Me encantaría, esperemos que me renueven", indicó.

Leao Butrón, por último, hizo una broma sobre el largo viaje que se debe hacer para llegar a Cutervo. "Por favor, hagan un aeropuerto acá. Cerro de Pasco es Miami en comparación de esta ciudad", finalizó.

