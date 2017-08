¿Alianza Lima puede ser campeón del Torneo Apertura ante San Martín?

"Alianza Lima depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Apertura y no necesita ayuda de nadie" es el speech con el que los hinchas blanquiazules se han defendido tras la resta de puntos a Real Garcilaso por la Comisión de Justicia de la ADFP. Pero ¿puede el equipo de Pablo Bengoechea ser campeón este sábado ante San Martín en Matute? es la pregunta que todos se han hecho y que sí tiene una respuesta.

Los íntimos sí pueden ser campeones esta fecha, pero no este sábado en su casa ante los santos. ¿Cómo? Sencillo: Si Alianza Lima gana, le sacaría 6 puntos a Universitario de Deportes y UTC, sus más cercanos perseguidores, pero estos equipos se enfrentan entre sí recién este domingo en Cajamarca, por lo que los de La Victoria deben esperar hasta el domingo por la tarde para saber si pueden festejar o no.



Alianza Lima vs. San Martín por la fecha 14 del Torneo Apertura

En resumen, este sábado en la noche puede haber fiesta en el estadio por el trascendental choque entre Alianza Lima vs. San Martín, pero las celebraciones deberán esperar un poco porque, por ahora, depende de otros resultados para alzar el título del segundo certamen del año. Mira, a continuación, las opciones de los ínitmos.

Qué pasa si Alianza Lima gana y… Universitario o UTC ganan Los íntimos deben esperar la fecha 15 para saber si son campeones Universitario y UTC empatan habrá 4 puntos de ventaja a falta de una fecha y Alianza Lima será campeón del Torneo Apertura Qué pasa si Alianza Lima empata y… Universitario o UTC ganan Habrá 1 punto de ventaja y deben esperar la fecha 15 para saber si son campeones Universitario y UTC empatan Habrá 3 puntos de ventaja y deben esperar la fecha 15 para saber si son campeones Qué pasa si Alianza Lima pierde y… Universitario o UTC ganan Igualarán en el primer lugar del Torneo Apertura Universitario y UTC empatan Habrán 2 puntos de ventaja y deben esperar la fecha 15 para saber si son campeones

Pero no es tiempo de festejos



Pero lo que los hinchas de Alianza Lima deben entender que matemáticamente pueden ser campeones al término de esta fecha, pero con el pendiente de la apelación de Real Garcilaso ante la Comisión de Justicia de la FPF por el caso de Carlos Neumann. Si dicho ente le da la razón a los cusqueños, revocancdo el fallo de sus homólogos de la ADFP, estos aún tienen vida en el Torneo Apertura.



Alianza Lima jugará con Matute lleno ante San Martín: entradas volaron

Este es el verdadero panorama de lo que sucede con Alianza Lima con sus chances de ser campeón del Torneo Apertura y ser el primer finalista por el título del Descentralizado 2017. Eso sí, eso de que los de Pablo Bengoechea dependen de sí mismos para alzar el título sigue siendo cierto.



