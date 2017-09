Alianza Lima: ¿Carlos Ascues podrá debutar en el clásico ante Universitario?

Carlos Ascues es uno de los refuerzos de Alianza Lima para el Torneo Clausura y podría debutar este sábado nada menos que en el clásico ante Universitario de Deportes. Sin embargo, el defensa se lesionó días atrás en el partido ante Cienciano, en el que también anotó un gol.

¿Qué dijo sobre su recuperación? "Está todo bien. Bajé las cargas para reforzar, pero ya estoy bien y entrenando normal. Todavía no se sabe el equipo. Vamos a ver si es que estoy o comienzo en la banca", comentó para la prensa.



Agregó: "Siento ansiedad, un poco tranquilidad, todo. Yo quiero jugarlo y ganarlo. Los clásicos no se pierden, son a morir.

Todos en Alianza Lima me han tratado bien, me han dado confianza, a algunos los conozco de chico, así que feliz".

Sobre su posición en el campo, aseguró: "Yo puedo jugar de volante o central, entonces no tengo ninguna incomodidad".



E incluso, el jugador de Alianza Lima tocó el tema de la Selección Peruana: "Me gustaría estar con mis compañeros. Celebrar o estar triste, que es parte del fútbol. Ahora hay algunos expulsado y hay que esforzarse un poquito más para poder estar".



