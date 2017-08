Alianza Lima: ¿Se cierran los fichajes con la llegada de Gabriel Leyes?

Lionard Pajoy apenas anotó 6 goles en lo que va del año; claro se ha disimulado bien con el título de Alianza Lima en el Torneo Apertura, pero igual en tienda íntima se sabía que la delantera era una zona para reforzar y por eso este martes Gabriel Leyes se convirtió en el primer refuerzo íntimo para el Clausura.

El uruguayo ya trabajó con Pablo Bengoechea y llega con mucha expectativa a un plantel que aspira a lograr el título nacional a final de temporada. No obstante, ¿A Alianza Lima solo le falta un delantero?

Por lo visto en el Apertura, la defensa no ha estado del todo sólida, si no fuera por Butrón, quizá, algunos partidos hubieran terminado diferente. Por lo que hacer una o dos modificaciones en otra zona del campo no es descabellado.

En Alianza Lima lo saben bien y por eso no descartaron hacer más contrataciones para este Clausura. Obvio, los íntimos ya tienen a sus 5 extranjeros, por lo tanto si llega alguien más deberá tener la nacionalidad peruana.

"Por el momento, no vamos a hacer ninguna contratación más. Sin embargo, no descartamos nada hasta fin de mes, hay puestos que se están evaluando pero no queremos opinar nada al respecto", dijo el gerente deportivo íntimo, Gustavo Zevallos.

