Alianza Lima: cinco claves del triunfo ante Universitario de Deportes en el primer clásico del año

Se acabó el primer clásico del año y el triunfo fue de Alianza Lima. Con autoridad, haciendo respetar la casa y aprovechando el mal momento anímico con el que llegaba Universitario de Deportes a este cotejo. A continuación te contamos las claves del 2-0 íntimo en Matute.

1. Salvada (polémica) de Araujo. Se jugaban los 26 minutos del primer tiempo y los merengues tuvieron dos ocasiones claras en la misma jugada. Primero el remate seco de Adán Balbín, bien despejado por Leao Butrón, y el rebote le quedó a Luis Tejada, cedió Hernán Rengifo y Miguel Araujo salvó en la línea cuando el arco blanquiazul estaba vacío. Los reclamos no se hicieron esperar: todos pedían mano y penal.

2. Golazo de otro partido. Desde que anunciaron su contratación, todos esperaban verlo así, en su mejor versión y apareció en el clásico. Germán Pacheco hizo lo que mejor sabe hacer: anotar un golazo de otro partido que 'desniveló la balanza' en favor de Alianza Lima y abrió el partido. Cáceda intentó robar y 'Pachegol' no perdonó.

3. La banda fue blanquiazul. El sector más importante en ataque que mostró el equipo de Pablo Bengoechea fue el izquierdo con Alexis Cossio como lateral juntándose con Luis Aguiar primero y de forma alternada con Alejandro Hohbergy Germán Pacheco. El ex Cristal tuvo a mal traer a Josué Estrada y de sus pies nacieron las jugadas más peligrosas para los ínitmos. El segundo tanto se inicia de un lateral suyo y una combinación con el 'Canario'. Bien por el blanquiazul, mal por el crema.

4. Te faltó 'Pana', Luis. Tampoco es que Universitario de Deportes haya sido dominado en su mayoría. Tuvo ocasiones, pero no las supo aprovechar. Primero fue la del'Charapa' y en el segundo tiempo una de Luis Tejada. El 'Pana' se llenó de pelota tras un resbalón de Leao Butrón y no supo meterla. Lo peor es que no ganó ni el córner a favor.

5. "Un golcito para cambiar la cabeza chica de la gente mediocre". Durante la pretemporada, Luis Aguiar habló de las críticas que había recibido por los meses que llevaba sin jugar y dejó esa frase. En el clásico se generó el espacio y marcó su primer gol oficial, el que selló el triunfo y el que le dio a Alianza Lima los tres primeros puntos en el año.

