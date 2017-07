Alianza Lima: Claudio Pizarro seguirá su carrera en el extranjero

La esperanza del hincha blanquiazul por ver a Claudio Pizarro nuevamente con la camiseta de Alianza Lima para esta temporada está más lejos que nunca. Y es que el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, afirmó que ‘El Bombardero’ decidió continuar su carrera en el extranjero. Evidentemente, el ‘14’ aún aspira a alimentar su historial goleador en el ‘Viejo Continente’. ¿Será Alemania?



“Justo ayer estuve reunido con su representante, Carlos Delgado, y me comunicó que Claudio ha decidido continuar su carrera en Europa. Más que un intento, nosotros nos acercamos a consultar el tema. Pero esa es la decisión de Pizarro en el corto plazo”, dijo Gustavo Zevallos a El Comercio.



Hace unos días, Pablo Bengoechea le abrió las puertas de su equipo a Claudio Pizarro para afrontar la segunda mitad del campeonato, en el marco de la no renovación de Werder Bremen para la próxima temporada.



“Respetamos todo eso, nos hubiera encantado que vuelva porque Claudio, por sobre todas las cosas, es aliancista pero materialmente no es un tema sencillo. Propuesta no hubo, porque de antemano nos dijeron que él quiere seguir en Europa”, agregó el gerente deportivo de Alianza Lima.



A pesar de que el papá del exdelantero de la Selección Peruana hizo extensivo el deseo de Claudio Pizarro por jugar al menos seis meses en Alianza Lima, el ex Bayern Múnich, con 38 años de encima, “por lo menos en ese momento su proyecto es no volver a Perú” para culminar su carrera, según agregó Zevallos.

