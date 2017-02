Alianza Lima: las claves del triunfo blanquiazul ante Comerciantes Unidos

Muchas veces, el hincha valora más la actitud de un equipo que una actuación vistosa. Sobre todo cuando se trata de alcanzar el rendimiento esperado. Alianza Lima fue el ejemplo más claro: con corazón y un ‘11’ que se entregó al máximo, derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos en Cutervo, una plaza en la que aún no registraba triunfos.



Llevó la voz cantante El factor clave en esta victoria blanquiazul fue Luis Aguiar. Fue el ‘pensante’ e hizo jugar a los más agiles, como Erinson Ramírez y Alejandro Hohberg. El técnico le dio el respaldo que el jugador necesita para alcanzar ritmo y juego. Ese mismo despliegue se vio en la marca, otro factor clave para la victoria.



► Alianza Lima ganó 2-0 a Comerciantes Unidos con doblete de Luis Aguiar en Cutervo

En cuanto a los cambios, el resultado le dio la razón al Pablo Bengoechea. El sacó siete titulares del equipo que empató 2-2 la fecha pasada ante Deportivo Municipal y puso a cinco que no tuvieron acción. Los otros dos fueron los Ramírez, ‘Cachito’ y Erinson, que solo jugaron minutos ante los ediles.



El técnico usó otra defensa y solo mantuvo a Riojas pero la esencia y el juego que pide el DT de Alianza Lima no cambiaron. La pelota al pie y la salida limpia con ‘Cachito’. Ramírez le dio experiencia a la volante y le mostró al entrenador que tiene más de 11 jugadores para un equipo principal.



Alianza Lima no sintió la ausencia de Leao Butrón, ‘Neka’ Vílchez ni Germán Pacheco. El partido en Cutervo le demostró al uruguayo que cuenta con plantel para escoger a los que mejor están. Nadie tiene el puesto asegurado gracias a la idea del técnico que por ahora se sostiene.



