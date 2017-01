Alianza Lima: aún no pueden confirmar estadio de su debut en Torneo de Verano ante Juan Aurich

Este domingo 4 de febrero empieza el Torneo de Verano para Alianza Lima que debe visitar a Juan Aurich, pero hay un gran problema: no hay estadio habilitado. El estadio César Flores de Lambayeque no está listo y la ADFP aún no le da el visto bueno. ¿estará listo para el inicio del torneo?

Este martes, el estadio de Lambayeque, que el 'Ciclón' presentó como sede principal ante la inhabilitación del Elías Aguirre, empezó los trabajos de resembrado del césped que se encontraba en pésimas condiciones. En esa cancha, recibirían a los íntimos, pero antes la ADFP viajará a ver el estado del mismo.

El choque entre Juan Aurich y Alianza Lima por la primera fecha del Torneo de Verano ya fue programado para jugarse el día domingo 5 de febrero a las 4 de la tarde, pero falta confirmar el escenario. La otra opción que manejan los chiclayanos es volver a Olmos. esta semana será decisva.

Y como Juan Aurich con el problema dela cancha, está UTC. El cuadro que dirige Franco Navarro tampoco tiene sede aprobada luego que se descartara el Héroes de San Ramón por el mal estado de la cancha sintética. Su alternativa es jugar en el Estadio Municipal de Cajamarca.

Los cajamarquinos debutarán en el Torneo de Verano ante Comerciantes Unidos de local, pero no podrán hacerlo hasta que no reciban el visto bueno de la ADFP que este viernes estará en esa ciudad para verificar el estado de la cancha y las medidas de seguridad.

