Alianza Lima: "Considero que Butrón y Araujo estarán ante Sporting Cristal", dijo Pablo Bengoechea

Alianza Limachocará ante Sporting Cristal este domingo en busca de su cuarta victoria al hilo para intentar llegar a la punta del Torneo Clausura. ¿Lo mejor? Según anunció el técnico Pablo Bengoechea, Leao Butrón y Miguel Araujo serían tomados en cuenta.

"Los lesionados van bien, tanto Leao como Araujo y Cruzado entrenaron bien en la mañana y considero que van a estar el fin de semana ante Cristal", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Sobre la buena racha de Alianza Lima tras derrotar a Ayacucho de visita, agregó: "Siempre que se gana uno está contento y hubo buen rendimiento del equipo. Estoy conforme con los jugadores y agradecido por el esfuerzo que hacen".

Sobre Sporting Cristal, aseguró: "La preocupación es la misma de siempre, vamos a jugar contra el último campeón, es un muy buen equipo y lo respetamos muchísimo. En la tabla ha perdido puntos de local y necesita una victoria, haremos lo posible para que eso no suceda. No me preocupa ni más ni menos, me preocupa al máximo como siempre".

"Cristal está mas necesitado de los 3 puntos en este momento, pero nosotros vamos a hacer lo posible. Es un equipo que en los últimos años ha estado siempre en la definición, nos vamos a preparar para un partido muy complicado, pero le tenemos confianza al plantel de Alianza Lima", indicó.

