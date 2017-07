Alianza Lima: David Trezeguet se encontró con su amigo peruano y lo llevó a un evento privado [FOTO]

En 2013, cuando River Plate decidió no contar más con los servicios de David Trezeguet, Newell's Old Boys le abrió las puertas sin imaginar que ahí nacería una gran amistad con un futbolista peruano con el que se encontró en Lima, tras su visita a Alianza Lima. El último viernes, el exdelantero campeón del mundo se reencontró con su amigo Rinaldo Cruzado con quien tuvo gesto muy especial.



El volante blanquiazul no pudo ver al Campeón del Mundo en Francia 1998 durante la visita de este a Matute, pero sí lo hizo el viernes por la noche y lejos de una cancha de fútbol. David Trezeguet invitó a 'Ri' al evento que se realizó en la Embajada de Francia en Lima para fomentar la candidatura de Paris a ser sede de los Juegos Olímpicos del 2024.



Alianza Lima: David Trezeguet vistió la blanquiazul y se paseó por Matute [FOTOS]

'Trezegol', mundialista con la Selección de Francia en 1998 (Campeón del Mundo), 2002 y 2006 (finalista), llegó al Perú como embajador del país galo que está postulando a ser sede de los Juegos Olímpicos 2024 o 2028 junto a Los Ángeles, Estados Unidos. La presencia del atacante en Lima se debe que en la capital peruana, en el próximo congreso del Comité Olímpico Internacional, se tomará tal decisión.



Pero durante su presencia en Lima, David Trezeguet aprovechó para conocer las instalaciones de Alianza Lima club del cual se declaró hincha y del cual ya conocía gracias a su amistad con Rinaldo Cruzado, con quien coincidió en la 'Lepra' y con quien mantiene contacto hasta ahora y a quien invitó al evento privado en la Embajada francesa.



Ronaldo Cruzado y David Trezeguet en la Embajada de Francia. (Facebook) Ronaldo Cruzado y David Trezeguet en la Embajada de Francia. (Facebook)

Alianza Lima: ¿Carlos Preciado celebrará si convierte con Sport Huancayo en Matute?



Así fue la estadía de David Trezeguet en Lima, paseándose por el estadio blanquiazul y reencontrándose con viejos amigos, privilegiados que pudieron jugar al lado de un Campeón del Mundo.



David Trezeguet se enamoró de Alianza Lima: "Soy su nuevo refuerzo" (VIDEO)