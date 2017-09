Alianza Lima: ¿Quién debe reemplazar a Leao Butrón en el clásico?

Un problema enorme le toca vivir a Alianza Lima a solo días de recibir a Universitario de Deportes en Matute. Su portero y capitán, Leao Butrón, confirmó que se perderá al menos 3 encuentros por un desgarro y de esta forma en La Victoria buscan a su reemplazante.

"De inmediato me di cuenta que era un desgarro, fue un mal movimiento. Me terminé raspando la rodilla, fue muy doloroso. Lo que me comenta el doctor es que son 3 semanas. Me pierdo el clásico, Melgar y el partido contra Sport Rosario", dijo Butrón en Movistar Deportes.

De está forma, quedó confirmada la ausencia del jugador y la gran pregunta es, ¿Quién lo debe reemplazar en el clásico ante Universitario de Deportes?

Las opciones las conocemos todos: O Daniel Prieto o Ángelo Campos será el encargado. Aunque por lo que se pudo ver en los últimos partidos, Campos sería el elegido.

Sin duda está complicado, pero, para ti hincha de Alianza Lima, ¿Quien debe pararse bajo los 3 palos en el duelo de este sábado por la noche ante Universitario de Deportes?

