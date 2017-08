¿Y Alianza Lima? Diego Mayora confirmó que se quedará en Deportivo Municipal

Se queda. No se trata del mensaje en Twitter de Gerard Piqué, sino de la decisión que ha tomado Diego Mayora, jugador de Deportivo Municipal que estaba en la órbita de Alianza Lima, respecto a su futuro. El delantero de 25 años anunció que respetará su préstamo y que seguirá con 'La Franja' hasta fin de año.

En entrevista con Gol Perú a la salida de la práctica edil, el delantero señaló de que "uno tiene que ser agradecido con el club que te dio la oportunidad y yo voy a respetar mi contrato aquí en Municipal hasta fin de año". De esta forma quedó descartada su llegada a Matute.



Recordemos que Diego Mayora llegó a Deportivo Municipal a préstamo de Colón de Santa Fe cuando el Torneo de Verano ya había comenzado. Debutó en la tercera fecha contra Alianza Lima y, hasta la fecha, disputó 22 de los 27 partidos restantes que tuvo el equipo edil y en los que marcó 11 goles.

"Aquí estoy feliz. Me siento como en casa, como si hubiese jugado muchos años aqui", dijo 'Macocho' para resumir el porqué de su decisión de quedarse a pesar de que otros equipos peruanos lo pretenden y la contratación de otro delantero con el que peleará el puesto.



Para Diego Mayora, la tranquilidad que siente en Municipal y el compromiso que ha asumido el grupo pesó para quedarse. "He llegado al mejor grupo que me tocó integrar en todos los años de mi carrera. Es un grupo muy sano que te hace sentir muy bien", señaló.



